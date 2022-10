'Va de verd' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' es mullarà aquesta setmana i parlarà d’aigua, en concret, de sistemes de reg. Aprendrem a distingir-ne els diferents tipus i el més adient per a cada espai, ja sigui un test, un petit hort o bé un jardí.

L’aigua és imprescindible per la vida a la Terra, especialment per a les nostres plantes. I per això la María Gómez s'interessa aquesta setmana pels tipus de regs. Junt amb l’Eli García-Patos de 'Casa Virupa', ens donaran els millors consells per tal que les nostres plantes estiguin ben hidratades i alhora poguem estalviar aigua.

Analitzarà els beneficis d’alguns cultius com la hidroponia, ideal per fer créixer la maduixa del Maresme, i d’altres menys convencionals, com l’aquaponia. Es tracta d’una tècnica revolucionària que integra al mateix temps la producció de peixos i vegetals.

I com a cada episodi, els 'molys' del programa revelaran els seus trucs per ajudar-nos a mantenir les plantes sanes i fortes. En aquest episodi comptarem amb la presència dels ‘youtubers’ Toni Jardon del canal 'La huertina de Toni' i d' Álvaro García de 'Tu huerto paso a paso'.