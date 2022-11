'Va de verd' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedicarà aquest capítol a parlar del disseny de jardins. A l’antiga Grècia consideraven els jardins com una representació del paradís a la terra, però sense una bona planificació, aquest espai es pot convertir en un malson. Perquè les plantes creixin amb èxit, a banda de les nostres preferències, cal tenir en compte factors com la localització, l’orientació o la facilitat pel reg.

María Gómez ha entrevistat l'Alex Fenollar, professional del paisatgisme amb qui descobrirà diversos trucs per trobar el millor lloc per ubicar les nostres plantes. També ha acompanyat les components de l'estudi de paisatgisme 'De Buena Planta' en la seva tasca de manteniment d'un jardí.

María Gómez presenta 'Va de verd' RTVE CATALUNYA

Els voluntaris de la Fundació Trifolium, ens recordaran la importància dels grans beneficiaris dels jardins com són les nostres mascotes. Amb ells és un pèl més difícil tenir el jardí en condicions, i per això ens ensenyaran com hi poden conviure amb harmonia.

I, com a cada capítol, els 'molys' del programa també compartiran coneixements per una vida més verda i sostenible. Aprendrem a fer un jardí etern de la mà de la Tania, o a podar correctament els rosers amb la Sònia.