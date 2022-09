A Va de Verd no volem ni podem donar receptes màgiques per les plantes, però si informar, entretenir i en definitiva ajudar-te a tenir unes plantes més saludables i productives al teu entorn. Per això comptem amb l’ajut inestimable dels nostres col·laboradors, als que anomenem “molys”.

Per què "molys"? Des del principi buscàvem un nom que aglutinés tothom, un mot per anomenar tant els que parlen d’hort com els de jardí, els que s’envolten de plantes d’interior, i els que cuinen o fan receptes saludables o begudes espirituoses amb elles. En definitiva, calia fer màgia per encabir un ventall tan ample de possibilitats i per això vam pensar en una planta màgica. La Moly, segons la mitologia grega creix a l’Olimp, la llar dels déus, que es beneficien de les seves propietats. És una planta imaginària, però, així i tot, molt ben descrita: menuda, de pètals blancs i tija negra. També l’esmenten en una de les nissagues literàries més exitoses dels darrers anys: la que protagonitza un mag adolescent anomenat Harry Potter. Alguns dels nostres “molys” són grans comunicadors que disposen de canals de youtube propis amb milers –i fins i tot milions- de seguidors. D’altres publiquen sovint a Instagram, Tiktok... A cadascuna de les seves comunicacions donen consells ben variats per aplicar a l’hort, al jardí, a casa... a la salut, la bellesa, la cuina... i s’han ofert a compartir amb nosaltres alguns d’aquests temes, adaptant-los al nostre format. D’altres –la majoria- no tenen tanta presència a les xarxes socials (o cap), però són grans aficionats a les plantes que, en alguns casos, fins i tot s’hi dediquen professionalment.