Saps què significa la paraula japonesa kokedama? Bola de molsa! Aquesta tècnica floral té més de cinc-cents anys i és germana de la del bonsai i de l’ikebana. Consisteix a plantar una planta en un test fet amb bossa de molsa en forma de bola. Joan Català, de l’empresa Omotesando Plants, detalla al programa ‘Va de Verd’ tots els passos que cal seguir per crear aquest tipus d’art floral i trasplantar una planta d’un test tradicional a un d’orgànic. T’hi animes? Necessitaràs la planta que vols trasplantar, una argila japonesa anomenada akadama, substrat mineral, una mica d’aigua, una capa de molsa, fil i tisores. Som-hi!

1. Barreja Per començar, barreja l'akadama amb substrat mineral. Aproximadament has d'agafar cinc grapats amb cada mà i triturar-los dintre de substrat mineral. Un cop hagis afegit tota l'akadama, hauràs de barrejar-la i posteriorment caldrà ficar aigua. La quantitat d'aigua t’ha de permetre fer una mescla homogènia. És difícil fer-ho bé a la primera així que si et quedes curt d’aigua, no et preocupis perquè podràs incorporar més i si has ficat massa, hauràs d’afegir més substrat mineral. Barreja bé tot durant aproximadament uns 20 segons. Pas 1: Barrejar la kadama amb substrat mineral i aigua RTVE Catalunya

2. Crea una bola Un cop hagis acabat de barrejar, hauràs de treure la planta del seu test original i retirar tota la sorra que rodeja les arrels. Al final has d’aconseguir crear una bola al voltant de les arrels de la planta amb la barreja que has fet. Pas 2: Crear una bola RTVE Catalunya

3. Cobreix la bola amb molsa Quan hagis fet la bola al voltant de les arrels, hauràs de treballar amb la capa de molsa que ajudarà a conservar la humitat de la planta de manera natural. Abans de tot, treu la pinassa i les fulles que hi hagi enganxades per deixar-la tan neta com sigui possible per les dues bandes. Quan ja tinguis preparada la capa, posa la Kokedama a sobre i abraça-la. D'aquesta manera, si et falta un tros de molsa en algun lloc, podràs arrencar-lo i enganxar-lo on quedi el forat. Pas 3: Embolicar la bola amb molsa RTVE Catalunya