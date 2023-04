'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' dedica el primer programa de la 2a temporada als greenfluencers o influencers de les plantes. Són persones aficionades que parlen de plantes, horts i jardins, fent divulgació a les xarxes socials de com tenir-ne cura o, simplement, donant-les a conèixer.

El nou capítol és fruit d’un viatge que el programa va fer a València per assistir a la fira Iberflora. Allà tothom va coincidir en què hi ha un abans i un després de la pandèmia pel que fa a l’interès envers les plantes. El confinament va fer augmentar les xifres i, en molts casos, doblar-les. Al mateix temps, han aparegut els greenfluencers, o influencers de les plantes, persones no necessàriament relacionades amb aquest món però que comparteixen les seves experiències a les xarxes socials.

A València, la Maria Gómez ha parlat a 'Va de verd' amb alguns dels més coneguts, com és el cas de l’Alba Nuñez de @verdopolis, i la Clara Redondo de @plantitiscronica, que, a més, va rebre el premi ‘Greenfluencer de l’any’.

També ha viatjat a Madrid per parlar amb el pioner de tots ells: el Pare Vicente Mundina, que es va fer famós a la dècada dels anys 70, quan la televisió encara era en blanc i negre i el verd ens l’havíem d’imaginar.

En aquest capítol, la María Gómez, es preguntarà com pot convertir-se en ‘influencer’ i l’ajudarà una amiga seva, la presentadora i monologuista Valeria Ros. Entre les dues ens explicaran què poden fer per arribar a ser creadores de tendències.