'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' analitzarà aquesta setmana com hauríem d'organitzar l'espai on volem cultivar el nostre hort per obtenir els millors resultats. Ja sigui al balcó de casa o al jardí, hem de posar atenció a factors com el vent, l’orientació del sol o la separació entre cultius.

La Maria Gómez visitarà l’hort de la Clara, a Cassà de la Selva. La Clara i l'Alba ens explicaran que cultivar fruites i verdures de temporada és una de les claus de l’èxit pel nostre hort. Abans però, per treure'n el màxim rendiment, hem de fer una bona planificació sobre el paper. També explicaran la importància de rotar els cultius.

Amb la crisi climàtica, la planificació dels cultius té més sentit que mai. Les estacions ja no estan tan definides com fa anys i per tant, hi ha collites que es perden, d’altres que s'avancen i produccions que minven considerablement.

L’Elisabet Sayrach, de l'empresa Urban Cultiving, ens donarà algunes pistes sobre com s'han d’adaptar les plantacions. Amb ella sabrem què és un planter i com fer-ne un a casa.

I, com a cada capítol, els 'molys' del programa compartiran els seus coneixements. Aquesta setmana, per exemple, el youtuber Iván Vázquez, del canal 'La huerta de Iván', explicarà com enriquir el sòl i on plantar les nostres hortalisses. I en Xavi Miró de Miró Garden Orgànic explicarà com fer un hotel d'insectes, perquè la pol·linització de les abelles també serà decisiva a l’hora de planificar el nostre hort.