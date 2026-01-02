RTVE Catalunya emet la Cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona
- Tània Sarrias, Mireia Alzuria i Natàlia Sánchez són les encarregades d'acostar la màgia de la Cavalcada de Barcelona als més petits
- Viu una nit plena de sorpreses amb connexions a diferents punts del territori i amb una novetat molt especial, una carrossa d'RTVE
- Dilluns, 5 de gener, a partir de les 18:30h a La 1 i a RTVE Play Catalunya, i a partir de les 19:30h a La 2Cat
Viu la Cavalcada de Reis de Barcelona a RTVE Catalunya. La nit més màgica de l'any; dilluns, 5 de gener, a partir de les 18:30h a La 1 i a RTVE Play Catalunya, i a partir de les 19:30h a La 2Cat.
Queden pocs dies per a la nit més màgica de l'any i RTVE Catalunya prepara un programa especial per apropar a les llars catalanes la visita de Ses Majestats els Reis d’Orient. La tradicional Cavalcada de Barcelona es podrà seguir en directe a través de La 1 i RTVE Play Catalunya a partir de les 18:30h, i a La 2Cat a partir de les 19:30h. A més, connectarem amb diversos punts del territori i seguirem a les carrosses a peu de carrer.
La periodista i presentadora de 'Punts de vista', Tània Sarrias i la periodista de 'L'Informatiu', Mireia Alzuria, són les encarregades de retransmetre l'arribada dels Reis d’Orient i tot el seu seguici, des d'un escenari situat davant del Mercat de Sant Antoni. Un any més, la periodista de 'L'Entrellat' de Ràdio 4, Natàlia Sánchez, captarà les emocions a peu de carrer. I com a novetat, aquest any, per primera vegada, RTVE Catalunya participa en la Cavalcada de Barcelona des de dins, amb una carrossa pròpia. Els espectadors i espectadores poden seguir aquest punt de vista i molt més contingut exclusiu a les xarxes socials.
Enguany, la carrossa del Rei Baltasar és la novetat, a la que s'afegeixen bicicletes reials, una nova carrossa de joguines i elements animals. A més, la retransmissió comptarà amb les cares de La 2Cat; amb qui es repassarà l'arxiu de les cavalcades anteriors. Al programa també es jugarà a les nadales per a donar pas a una convidada especial, la Laura Andrés, pianista i compositora que arriba a La 2Cat amb un nou programa, el, 'Gran Tonino'. Aquestes i altres sorpreses per gaudir plegats de la nit més màgica de l'any.
La Cavalcada començarà a l'Avinguda del Marquès de l'Argentera i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc, passant pel passeig Colom, l'avinguda del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el Mercat de Sant Antoni, i el carrer de Sepúlveda, amb final a la plaça d’Espanya. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a dos quarts de cinc de la tarda per mar i es reuniran amb l'alcalde de Barcelona. Després recorreran els carrers de Barcelona acompanyats del seu seguici, on no hi faltaran la música i l'espectacle, per fer arribar els regals a totes les llars.