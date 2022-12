'Va de verd' és el programa de RTVE Catalunya dedicat a les plantes. Presentat per Maria Gómez i dirigit per David Ruiz i Salvador Rich, s'emet els diumenges a La 2.

'Va de verd' ens ensenyarà aquest diumenge com podem guarnir qualsevol racó de la nostra llar amb plantes i flors per aquestes festes. Sovint, en són protagonistes plantes com la molsa, el grèvol, el vesc, les flors de Pasqua, i per descomptat, els avets.

Els avets naturals són una espècie protegida a Catalunya. El 90% dels avets que es comercialitzen a tot l’Estat provenen de la zona del Montseny-Guilleries. La María Gómez ha visitat aquest entorn per saber més sobre el tema.

El Nadal protagonista a 'Va de verd' RTVE

També s'ha desplaçat fins a la comarca del Maresme, per veure in situ un altre imprescindible a les llars per Nadal: la flor de Pasqua o ponsètia. Aquest any calculen que en vendran entre 2 i 3 milions d’exemplars. A la majoria de llars, però, no sobreviuen gairebé més enllà de Reis. Un dels productors de ponsètia de la zona, l’Andreu Tolrà, ens donarà les claus, i també ens explicarà el secret perquè mantinguin el color vermell de les fulles a casa.

Maria Gómez i Edgar Pinart RTVE

Un altre clàssic de la decoració nadalenca: la molsa. Es recomana no collir-ne, està prohibit agafar-la als espais naturals protegits, i compleix una funció essencial dins del bosc. L’Edgar Pinart, un productor del Maresme, ens explicarà com podem aconseguir molsa, i també ens donarà alternatives a la molsa natural.

I, com a cada capítol, els 'molys' compartiran amb els seguidors del programa els seus coneixements. La Cristina López Roso ens recomanarà els seus llibres de botànica preferits perquè els regalem per Reis. La Mireia Aldomà, de Colvin, ens mostrarà com fer una corona de Nadal. I en Jordi Bronsoms ens ajudarà a preparar els nostres arbres per al fred hivernal.