'Únics' és un programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella, i realitzat per Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

'Únics' dedica el programa d'aquesta setmana al torero Joaquín Bernadó Bertomeu. Nascut a Santa Coloma de Gramanet, va estudiar comerç i es va dedicar al món taurí degut a la passió per la tauromàquia dels seus pares que el portaven a la plaça Monumental de Barcelona.

L'any 1951 va arribar a Madrid i va debutar de ‘novillero’ a l’antiga plaça de Carabanchel. Considerat com el torero català més rellevant, al programa podrem veure entrevistes, així com declaracions de d’altres toreros com les del seu deixeble José Pedro Bastos, que el considerava una "persona exquisita". Veurem també l'entrega de la medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona, de la mà de l'alcalde Pasqual Maragall.

Va ser un gran amant, apassionat i defensor de la tauromàquia. Amb un estil personal i diferent, va instaurar la Bernadina. Al programa 'Únics' veurem també un document insòlit: una crònica taurina en català. Es va retirar a La Monumental de Barcelona el 24 de setembre de 1983 i des de llavors va començar com a professor de l’Escola Taurina Marcial Lalanda de Madrid, tasca que va compaginar posant veu a les retransmissions taurines de televisió. Va morir al febrer de 2022 als 86 anys a Madrid.