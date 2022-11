La cantant Guillermina Motta, protagonista a 'Únics'

'Únics' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella i realitzat per Xavi Arias i Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

'Únics' ofereix aquesta setmana un capítol dedicat a Guillermina Motta, actriu, cantautora, compositora i locutora de ràdio. El seu debut va ser al Palau de la Musica en un concert del col·lectiu “Els setze Jutges” mentre encara estudiava Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Al capítol d''Únics, recordarà les xiulades que va rebre quan va interpretar 'No puc dormir soleta' i com el públic va mostrar el seu desacord amb la lletra.

'A su aire', 'La hora de Guillermina Motta', 'Querido Cabaret' i 'Luces en la noche', seran alguns dels espais d’on recuperarem les seves actuacions amb temes com 'Diga'm quan tornaràs' o 'Els snobs'. Del 1980 revisarem l'espai de televisió 'Cantem' i la mítica sèrie estrenada un any més tard, 'Les Guillermines del Rei Salomó' on, a banda de cantar cançons pròpies, interpretava múltiples personatges.

Veurem també una entrevista que la Guillermina va fer al ministre de Cultura del moment, Jordi Solé Tura, i a l'alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, al programa de RTVE Catalunya, 'Benvinguts'. Així com fragments d'entrevistes als actors Vicky Peña i Juanjo Puigcorbé.

En unes altres imatges, podrem veure com s’autodefinia feminista i alhora defensora del cuplet. Un estil molt important, deia, perquè "a Catalunya hi havia cançons divertides i amb molt sentit de l'humor". Evocarem un dels seus èxits més emblemàtics, aquell 'Remena nena', i descobrirem quins van ser els seus ídols: Des del cantautor francès Jacques Brel, passant pels Beatles o la gran Conxa Piquer. A més, la sentirem cantar a capella temes com 'A la lima i el limón' i 'Tatuaje', i recuperarem un fragment de la seva última actuació l'any 2002.