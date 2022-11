'Únics' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella i realitzat per Xavi Arias i Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

L’actriu Julieta Serrano protagonitzarà el tercer capítol del programa 'Únics'. Nascuda a Barcelona, Serrano ha desenvolupat gran part de la seva professió a Madrid i ha estat reconeguda amb nombrosos premis a la seva trajectòria.

Si be va començar fent teatre, va guanyar un Goya pel seu paper a 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, qui va rellançar-la pel cinema, primer a 'Entre tinieblas', i més tard a 'Mujeres al borde de una ataque de nervios'.

L’any 2018 va rebre el Premi Nacional de Teatre concedit pel Ministeri de Cultura, i un any més tard, la Medalla d’Or al mèrit en Belles Arts. El 2020 li van atorgar el Goya a millor actriu de repartiment per la pel·lícula 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar. Anteriorment, havia estat nominada dues vegades, sense aconseguir-ho, per la seva participació el 1988 a ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, ni tampoc el 1999 per ‘Cuando vuelvas a mi lado’.