El cantautor Paco Ibáñez, protagonista a 'Únics'

'Únics' és el nou programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella i realitzat per Xavi Arias i Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

El cantautor Paco Ibáñez és el protagonista d'aquesta setmana del programa 'Únics'. Nascut a València el 20 de novembre de 1934, ha desenvolupat la seva carrera entre França i Espanya. Ha participat en nombrosos festivals i concerts i ha estat distingit per part del govern francès de François Mitterrand amb la medalla de l'Ordre de les Arts i les Lletres.

Francisco Ibáñez Gorostidi, és fill de pare valencià i mare basca, va viure a França des de ben petit, motivat per les idees anarquistes del seu pare. Va cursar estudis a Paris de l' Scola Cantorum i els va complementar cursant estudis de guitarra amb el prestigiós guitarrista clàssic, Andrés Segovia.

L'any 1978 va gravar un disc dedicat al poeta xilè Pablo Neruda. Entre el seu extens repertori, trobem temes com 'Galopar' dedicat a Alberti; 'La más bella niña', a Góngora, 'Consejos para un galán' o 'Romance del desterrado', entre d'altres. L’any 2002 quan va morir José Agustín Goytisolo, li va dedicar un disc sencer al poeta català, on va recuper temes seus de les dècades dels 60 i 70 com 'El lobito bueno', 'Me lo decía mi abuelito' o 'Palabras para Julia'.