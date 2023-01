'Únics' és un programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella, i realitzat per Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

'Únics' dedica el programa d'aquesta setmana al pintor, gravador i escenògraf Santiago Pericot i Canaleta. Nascut a El Masnou va morir a Badalona el 9 d'agost de 2018 amb 89 anys. Va fundar l'any 1975 amb Sergi Mateu a l'estació de metro de Sant Antoni el Teatre Metropolità de Barcelona, on van representar 'Rebel delirium'.

Per a ell el teatre era lúdic, 'un misteri' per jugar amb la imaginació i tractar també temes tabús, que generessin polèmica.

Al programa 'Únics' podrem veure diversos fragments d'espectacles teatrals on va participar Pericot com 'Obra Bent', de Martin Sherman; 'Picasso cantabile', del poeta Josep Palau i Fabre amb Carme Sansa de protagonista. Així com escenografies d'El tuerto es Rey, de Carlos Fuentes; Escenografia de Mary d'Ous d’Els joglars; o l'Escenografia d'El proceso de Kafka amb dramatúrgia de Peter Weiss.

A partir de l'any 1981 va començar a dirigir les seves pròpies obres teatrals i podrem veure també algun fragment d'entrevistes que li va fer Terenci Moix al programa 'Terenci a la fresca' on conversava sobre els seus projectes teatrals i la seva visió sobre la professió.

Gràcies a l'Arxiu de RTVE comprovarem que era un gran defensor del teatre experimental ''per aportar nous camins dins de la professió, on també li agradava investigar i innovar''. Li cridava l'atenció el llenguatge visual i sobretot, la imaginació.

L'any 1986 va estrenar l'espectacle 'Peridor Mozartnú'. A 'La guillotina' amb Oriol Pla, ha estat l'únic escenògraf que ha instal·lat una guillotina a una plaça pública com a espectacle teatral. Segons Pericot, al 2019 el seu espectacle 'Adam i Eva' s'horroritzava del món actual, i era una crítica transgressora de tot el que ens envolta.