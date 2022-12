'Únics' és un programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella, i realitzat per Xavi Arias i Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

'Únics' dedica el programa d'aquesta setmana a la cantant Maria del Mar Bonet. Gran defensora de la llengua "com expressió de l'ànima", al llarg de la seva extensa trajectòria ha considerat totes les illes del Mediterrani, tant les gregues, com les Balears, del sud de França o del nord de l'Àfrica, d'una influència cabdal en la música tradicional catalana.

El programa recupera de l'Arxiu de RTVE entrevistes i concerts de Maria del Mar Bonet, que es va dedicar a la música, segons ella, sense voler, perquè va venir de Palma a Barcelona per estudiar ceràmica. En aquest període a la ciutat, aviat es va relacionar amb músics i va conèixer part dels integrants d'Els Setze Jutges, entre ells, Joan Manel Serrat.

A 'Únics', la veurem interpretant temes com 'No trobaràs la mar', al 1973; 'Aigo'; 'Cançó de bressol', amb la ballarina Catherine Allard; 'Inici de campana', amb l'Ensemble de Musique Traditionelle de Tunis; 'Strose to Stroma Sou', amb Maria Farantouri; 'Per Hipòcrates', amb Manolo Garcia; 'La mort de na Margalida', amb Martirio, 'No trobaràs la mar', amb Joan Manel Serrat, i 'Dona'm sa mà', amb Lluís Llach. Entre altres, també canta cançons del seu repertori clàssic, com 'La Balanguera', de Joan Alcover, en la seva versió amb Milton Nascimento, i amb altres artistes famosos.

Podrem veure al seu germà, el també cantant Joan Ramon Bonet parlant dels inicis de la Bonet i els vincles que va fer amb Quico Pi de la Serra, Els Setze Jutges i Josep Maria Espinàs.