'Únics' és un programa de RTVE Catalunya dedicat a perfils biogràfics. Dirigit per Joan Sella, i realitzat per Pere Olivella, s'emet els dissabtes a La 2.

'Únics' dedica el programa d'aquesta setmana a la cantant Núria Feliu. Va debutar a RTVE com a cantant i actriu, i durant tota la seva trajectòria professional va estar lligada amb la televisió pública. Nascuda el 1940 al barri de Sants de Barcelona va morir el passat 22 de juliol amb vuitanta anys.

Nuria Feliu durant un acte de Convergència i Unió a les eleccions de 1992 RTVE

El programa ens mostrarà part de l'homenatge que li van fer a la sala El Molino que va acollir la festa dels 25 anys de professió de la cantant. En una entrevista que li va fer Terenci Moix afirmava que sempre li han agradat els cuplets perquè estaven replets d'anècdotes populars. També comprovarem que li agradava estar amb la gent i xerrar, perquè la seva mare tenia una paradeta al mercat de Sants i a ella li agradava ''aquest aprenentatge del mercat''.

Terenci Moix i Nuria Feliu RTVE

El programa recupera de l'Arxiu de RTVE actuacions de la cantant, i en concret, el programa 'Únics' destaca una amb el pianista i compositor Tete Montoliu. Van actuar i gravar molts discos en català interpretant grans èxits del jazz i de Broadway.

A TVE Catalunya va arribar a presentar el programa 'Al caliu de la Feliu', un programa musical presentat per la cantant, espai on la podíem veure actuar o fer entrevistes a grups i vocalistes de l'època com la que li va fer a Los Guacamayos, Els pavesos, a en Jordi Sabatés i Conrad Setó, i fins i tot amb en Josep Carreras, va fer un duet al programa, i part d'aquesta actuació la podrem veure al programa 'Únics'.