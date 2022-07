RTVE Catalunya recorda Núria Feliu

RTVE Catalunya homenatja avui Núria Feliu, amb l'emissió d'una programació especial dedicada a la cantant. Feliu va debutar a RTVE com a cantant i actriu, i durant tota la seva trajectòria professional va estar lligada amb la televisió pública.

Nascuda el 1940 al barri de Sants de Barcelona, va començar la carrera com a actriu de teatre, i el 1965 va interessar-se per la cançó i ha acabat sent tot un referent de la música catalana. Amb més de 400 cançons editades i prop de 50 discos gravats, va interpretar quasi tots els gèneres, sempre en llengua catalana.

A les 19:35 hores podrem veure l'especial 'Núria Feliu, 60 anys a Sants' un documental estrenat el 3 de novembre de 2001 on la cantant és entrevistada per la seva neboda, Lali Feliu.

A RTVE Play Catalunya ja es pot veure una col·lecció dedicada a la cantant barcelonina. Hi trobareu diferents programes com per exemple 'Al caliu de la Feliu', emès a La 1 de TVE el 1984. Així com l'espai 'Galas del sábado', presentat per Joaquin Prat i Laura Valenzuela emès el 1968, i que va comptar amb la participació de Núria Feliu, i possiblement la seva primera participació en televisió.