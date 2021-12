La protagonista del anuncio de Lotería: "Si me toca el Gordo produciría una película y levantaría proyectos teatrales"

“Divertida, curiosa. Con un equipo encantador”. Con estas palabras ha definido la actriz catalana Nausicaa Bonnín su experiencia tras el rodaje de su primer anuncio de Lotería de Navidad.

La actriz interpreta el papel de Marina, una joven que recibe a través de la puerta de su casa una carta con un décimo de lotería y una carta de su vecina de rellano. “Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen". Tras leer estas palabras, Marina alza la mirada y ve a su vecina que acaba de abrir la puerta. Ella se lanza a darle un abrazo pero inmediatamente se para. No pueden porque el coronavirus sigue estando presente.

Bonnín ha asegurado a RTVE.es que en la vida real “mi reacción se habría parecido mucho a la historia que interpreto en el anuncio” y ha añadido que “por suerte el confinamiento me pilló fuera de mi piso, sin vecinos y con mucho espacio exterior”.

01.26 min El anuncio de la Lotería de Navidad, un canto a la solidaridad en la pandemia

“Horas y más horas de espera hasta conseguir el plano exacto, la mirada que se busca. Todo al milímetro, al segundo…” cuenta Bonnín de su vivencia en el rodaje del spot, que también ha estado marcado por la COVID-19, “se siguieron todas las medidas de seguridad y todo el mundo era consciente de la responsabilidad que tenía. Rodar hoy en día supone un enorme esfuerzo adicional por parte de las productoras, técnicos y actores y más que nunca es un trabajo en equipo en el que todos dependen de todos”, además de “las pruebas que nos hacen a todo el equipo técnico y artístico antes de iniciar los rodajes”, ha agregado.

La actriz ha afirmado que suele compartir la Lotería de Navidad con la familia y con los amigos, “un clásico” al igual que el spot que es “otro clásico” de las fiestas navideñas y en el caso de que le tocase el Gordo ha asegurado que viajaría mucho “ con mi familia y con amigos. Y producir una película, o varias. Levantar proyectos teatrales, comprar la casa en la que vivo… y si sobra algo, repartirlo entre mis mejores amigas”, ha concluido.