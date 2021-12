Jorge es el dueño de una administración de Lotería en Ourense desde 2002. En estos 18 años no ha vivido una bajada de ventas de décimos en ventanilla de Lotería de Navidad similar a la que está sufriendo el sector en los últimos meses, con un desplome del 30% entre julio y septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, como consecuencia del coronavirus.

Al sorteo extraordinario de Navidad, cuya facturación ronda los 3.400 millones de euros también le está afectando el virus. El lotero considera que esta situación “es una debacle” porque la Lotería de Navidad “no solo se vende en ventanilla", casi la mitad de las ventas totales, corresponden a la venta a colectivos externos, como son las asociaciones culturales o clubs deportivos que este año debido a las restricciones, no han podido compartir la Lotería de Navidad como otros años.

Aun así, según ha indicado Jorge a RTVE.es "puede haber unas 50 administraciones de lotería en toda España que sí tienen muy buena venta en ventanilla, pero las restantes, que es la gran mayoría, nos servimos mucho de la venta externa".

“No podíamos hacer nada, se paró todo, no había venta de ningún producto y nuestros ingresos fueron cero“

En España hay 4.100 administraciones de loterías, que son la red profesional que factura el 80% de las ventas. La mayoría de estos locales han quedado afectados por un ERTE desde que Loterías y Apuestas del Estado el pasado 16 de marzo suspendiera todos los sorteos y la venta online.

"Casi el 99 % de las administraciones que tenemos empleados hemos aplicado un ERTE y quien no lo ha hecho es por solidaridad", y ante esta situación "no podíamos hacer nada, se paró todo, no había venta de ningún producto y nuestros ingresos fueron cero. Sería ilógico que no aplicaran un ERTE a sus empleados", ha apuntado Jorge.