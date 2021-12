Desde unas lágrimas incontrolables de una niña del colegio de San Ildefonso hasta una bola que sale rodando para colarse dentro del macetero de una planta, pasando por un equivocado premio Gordo cantado por una espectadora. Son algunas de las numerosas anécdotas que ha dejado el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en los más de doscientos años de historia.

Una de las más recientes tuvo lugar en el sorteo del año pasado cuando un operario introdujo una bola con la mano en uno de los bombos. Las imágenes dieron lugar a todo tipo de conjeturas en las redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a insinuar un intento de manipulación del sorteo.

Ante la polémica, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) emitió un comunicado la misma mañana del sorteo en el que decía: "Una de las circunstancias previstas en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que alguna pueda rebotar hacia el exterior" y añadía que "el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo".

Pese a todo, un ciudadano de Albacete denunció días más tarde ante la Audiencia Nacional el incidente al entender, según llegó a explicar, que era un asunto "de interés general" en el que se estaba "jugando con el dinero e ilusión de los españoles".

Lágrimas, confusiones y bolas rodando

El de 2018 fue un sorteo repleto de anécdotas. El episodio más emotivo lo protagonizó Nerea Parejo. La niña, junto a su compañero Alonso Dávalos, fueron los encargados de cantar el primer quinto premio. Tras enseñar el número agraciado a la mesa, el 75.206, Nerea no pudo contener su emoción y rompió a llorar. El público, conmovido, respondió a coro animándola con un: "Tú sí que vales".

Tres años antes, en 2015, una señora cantó por error que le había tocado el Gordo. No había pasado ni una hora cuando sentada en la tercera fila del Teatro Real de Madrid, todas las cámaras la rodeaban. Al instante se dio cuenta de que se había equivocado. Su amiga, sentada al lado, negaba con la cabeza y explicaba que el número era muy similar.

Los nervios juegan malas pasadas y eso fue lo que le ocurrió a una de las niñas del colegio de San Ildefonso en la edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2006, cuando una bola se le escapó de las manos para caer en una Flor de Pascua que había junto a la mesa. “Se me ha caído la bola en la planta. ¿Dónde está...? ¡Qué vergüenza! No la encuentro. No está”, exclamó la niña sobrepasada por la tensión de aquel momento.

También muchos recuerdan a Gemma Llorente durante el sorteo de 1987. La niña no se dio cuenta de que había cogido la bola del Gordo y la cantó como una pedrea. El funcionario de su mesa se dio cuenta al instante y ordenó parar el sorteo. Al número 20.064 le habían correspondido 250 millones de pesetas.