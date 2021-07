Cada verano tiene una banda sonora y este 2021 no va a ser menos. Por ello, Spotify, la plataforma más importante de streaming del mundo, presenta las canciones del verano 2021 en España y a nivel global. Según la propia plataforma, "Spotify ha seleccionado estos temas de entre un amplio catálogo de géneros en base a diferentes factores como: el número de reproducciones, la progresión de las canciones en la plataforma y las estimaciones del equipo editorial". Una lista llena de éxitos que deja, un año más, al reguetón y a la música latina como la preferida de los españoles, así como a los artistas urbanos más populares de nuestro país.

A modo de predicción y atendiendo a los datos de escucha, según Spotify, el Top 10 de canciones que no pararán de sonar este verano lo cierran " Miénteme ", de TINI y María Becerra ; " Ram Pam Pam ", de Natti Natasha y Becky G ; " Pareja del Año ", de Sebastián Yatra con Myke Towers; " Tiroteo (Remix) ", de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch y " La Historia ", de El Taiger con DJ Conds . Y entre los temas de artistas nacionales que se están popularizando, destacan en estos momentos " Flamenco y Bachata ", de Daviles de Novelda ; " No Quiero Amor ", de Rvfv con Omar Montes y " Un beso de improviso ", de Ana Mena y Rocco Hunt .

Son muchas las canciones que no paran de sonar coincidiendo con la llegada de la estación más alegre del año. Los ritmos más actuales y el español en sus diferentes acentos están presentes en la mayoría de los temas más populares en estos momentos. Como no era de extrañar, " Todo de Ti ", del puertorriqueño Rauw Alejandro , es la que lidera el ranking de hits del inicio del verano. Esta canción ha conquistado a los usuarios en España y ya alcanza millones de reproducciones, convirtiéndose en la que ha dado el pistolazo de salida de la estación. Otros temas que también dan arranque al verano son " Yonaguni ", de Bad Bunny ; " Qué Más Pues ", de J Balvin con María Becerra ; " Loco ", de Justin Quiles con Chimbala y Zion & Lennox , y " Fiel (Remix) ", de Wisin , Jhay Cortez y Anuel AA junto con Myke Towers y Los Legendarios, así como "Beggin", del grupo ganador de Eurovisión 2021, Måneskin .

"Todas las apuestas para este verano en España están centradas en las canciones y artistas que cantan en español , en sus diferentes géneros. Asimismo, a nivel internacional también observamos cómo la música en español y el sonido urbano se sigue colando entre las opciones favoritas de los usuarios en esta estación. Los usuarios globales también le ponen sonido a su verano con artistas como Rauw Alejandro, que está presente en la mayoría de listas de éxitos de Spotify en estos momentos", declara Melanie Parejo , Head of Music para el sur de Europa de Spotify.

Canciones del verano en el mundo

A nivel global, Spotify revela el mapa del verano internacional, en el que destacan temas como "good 4 u", de Olivia Rodrigo, que se ha convertido ya en una de las canciones más escuchadas en Spotify, alcanzando cada día alrededor de más de ocho millones de escuchas. También destaca "Bad Habits", el nuevo tema de Ed Sheeran; "WUSYANAME", de Tyler, The Creator con YoungBoy Never Broke Again y Ty Dolla $ign.

Pero las canciones en español también cosechan éxito internacional este verano, como es el caso de las ya mencionadas "Todo de Ti", de Rauw Alejandro; "Yonaguni", de Bad Bunny y "Qué Más Pues", de J Balvin con María Becerra, presentes también en el Top 50 Global de Spotify. En la lista veraniega internacional resalta también encontrar artistas como Doja Cat, BTS, Dua Lipa, KAROL G y Justin Bieber.