Hablamos con Justin Quiles: "Poder trabajar con Daddy Yankee fue un sueño cumplido"

El puertorriqueño creador de éxitos mundiales, Justin Quiles, presenta su más reciente sencillo "Ponte Pa' Mi", acompañado de un videoclip que ya supera los 14 millones de streams en YouTube. Tras exitazos como "PAM" junto a Daddy Yankee y El Alfa y "PORFA" junto a Feid, Justin Quiles se consolida como uno de los artistas latinos del momento. En Playztrends hemos hablado con él sobre su nuevo single, las mujeres del género latino, su carrera profesional e incluso el papel de los productores hoy en día. Justin Quiles es puro amor, al igual que sus temas románticos, y nos revela todo lo que se esconde detrás de su último lanzamiento.

Justin Quiles fue honrado con dos nominaciones a los Premios Latin Grammy 2020 en las categorías "Mejor Interpretación Reggaeton" y "Mejor Canción Urbana". Su éxito viral "PORFA", junto al artista colombiano, Feid, que nació durante la cuarentena y rápidamente se convirtió en un himno a nivel mundial, lo llevó a recibir una nominación en la categoría "Mejor Interpretación Reggaeton". Pero Justin Quiles no se conforma y el puertorriqueño también explota su faceta como compositor en éxitos mundiales como "Rojo" de J. Balvin, del exitoso álbum, Colores.

"Ponte pa' mi" consolida el talento puro y la capacidad de Quiles para crear música que llame la atención y que sea contagiosa. El tema es una oda al amor y a la sensualidad, la más pura esencia del reguetonero. El vídeo, similar a una película y dirigido por Rodrigo Films, lleva a los fanáticos a través de un viaje de una historia de amor futurista entre dos seres robóticos sensibles. El vídeo de la canción está lleno de tonos opacos que ayudan a transmitir la confusión emocional que siente el personaje de Quiles mientras hace todo lo que está a su alcance para salvar a su gran amor.

"Se puede encontrar el punto medio al hablar de ciertos temas en el reguetón"

P- Acabas de estrenar tu último single "Ponte pa’ mí". ¿Qué nos puedes contar de la canción?

R- "Esta canción es un reguetón lento que desde que lo escribí, supe que tenía mucho potencial. Me encanta el coro de la canción y el tono, y aunque no sea verano aquí, me apetecía darle un toque caluroso al tema y al videoclip. En muchos lugares del mundo ahora es verano, entonces tiré con ese coro que dice 'llegó el verano y se broncea'. Lo iba a cambiar y al final lo dejé porque aunque sea Navidad, en algún lugar del mundo están en la playa. Estoy muy contento con el resultado".

P- La letra de la canción es Justin Quiles en estado puro: amor y mucha sensualidad... ¿qué piensas de eso?

R- "Sí, creo que es bastante chilling, romántica y bastante sensual, no hablo del tema vulgarmente, sino en plan bien. De una manera bonita porque se puede encontrar el punto medio al hablar de ciertos temas en el reguetón".

P- En tu exitazo "PAM" trabajas junto a Daddy Yankee y El Alfa. ¿Cómo es trabajar con Daddy Yankee?

R- "Trabajar con Yankee es algo muy chévere, siempre quise trabajar con él y cuando tuve la oportunidad de grabar con él en un estudio, fue un auténtico honor. Es un tipo que tiene mucha trayectoria y aprendí muchísimo... tenemos una bonita amistad y creo que es algo que siempre suma, al igual que sus consejos. Para mí fue un sueño grabar 'PAM' con él".

P- En el estribillo mencionas en una rima a Dua Lipa. ¿Eres fan de ella?

R- "Lo cierto es que me gusta mucho su música, pero no soy super fan de ella, lo dije más por la rima (risas). Quedaba bien y dije, ¿por qué no? y no me arrepiento. Dua Lipa es muy bonita".