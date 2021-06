Estamos habituados a que Daviles de Novelda nos sorprenda con cada uno de sus temas, así que "Me ve como un amigo" no se iba a quedar atrás. Aunque confiesa que compuso esta canción cuando era solo un adolescente, el intérprete asegura que el verano de 2021 era el momento idóneo para lanzarla. Un proyecto que se une a la salida de Soniquete, un EP con el que retoma sus orígenes flamencos pero que no pasa por alto el reguetón que tanto le caracteriza. Pero... ¿de dónde viene el título? ¿Hay algún género que le gustaría tocar y aún no se ha atrevido? Hablamos con el artista sobre sus planes a corto, medio y largo plazo.

¿Cómo surgió la idea de grabar "Me ve como un amigo"?

Daviles: La escribí con 12 años. Es una canción de mi infancia y de las primeras que compuse. En mi vida siempre ha estado esa canción, así que un día dije: "voy a hacerla ahora, ¿por qué no?".

¿Qué quieres transmitir con esta canción?

Daviles: El tema es una historia. Yo es que soy como un director de película, porque me la creo en la cabeza y luego la reflejo en una canción.

¿Cuántas veces te han visto como un amigo en lugar de como una potencial pareja?

Daviles: De pequeñito en el colegio. Siempre estaba la niña que te gustaba y que es tu amiguilla. Aunque a mí hace tiempo que esto no me pasa.

"Me apetecía hacer flamenco y retomar mis raíces" Tu primer EP es Soniquete. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en él? Daviles: Poco tiempo, en verdad. Soniquete tiene bases de un chaval de YouTube. Contacté con él porque me gustaba como lo hacía y me di cuenta de que me apetecía hacer un poco de flamenco, de lo que son mis raíces también. ¿Por qué ese nombre? Daviles: Soniquete es una palabra que siempre he escuchado en la juerga. Los gitanos más viejos siempre decían: "falta soniquete, falta compás". Entonces es como, vale... ¿qué nombre le pongo al disco? Si es más puro y necesita soniquete... ¿qué otro nombre le iba a poner? ¿De dónde te viene tu pasión por la música? Porque desde pequeño has tenido devoción por ella, ¿no? Daviles: La música siempre ha sido parte de mi vida y lo tuve claro. Yo desde que vi la película de Camarón, que tendría yo seis años o así, lo decidí. Mi padre vio que no paraba de escuchar a Camarón y que me ponía en el espejo para cantar frente a él... Además me regaló una guitarra y desde ahí, siempre estuve conectado a la música.

"Antes lanzar un disco era medio imposible" ¿Qué crees que te diferencia del resto de artistas del género? Daviles: No sé, porque al final todos estamos en el rollo del flamencotón. Todos venimos de la misma rama, pero si tuviera que decirte algo quizás sería el estilo un poco más flamenco que los demás. ¿Crees que la música urbana está viviendo su mejor momento actualmente? Daviles: Estamos en la época en la que la música urbana tiene muchísimas salidas, porque antes para vender un disco era muy difícil. Hoy en día con YouTube lo tienes hecho, porque yo me hice famoso con un móvil, sentado en un coche y grabándome. Eso antes era imposible. ¿Qué le dirías a un artista que quiera empezar a lanzar su música? Daviles: Que meta la cabeza donde pueda y que nunca se rinda. Yo siempre he estado metiendo la cabeza donde he podido. Nunca he parado, o sea... tienen que apasionarse por la música y amarla. Cuando eras adolescente, ¿quiénes eran tus influencias artísticas? Daviles: El primero, como te digo, siempre ha sido Camarón. Fue el primero que escuché en mi vida. Luego Canelita, Niña Pastori, Capullo de Jerez, Potito... Y luego al margen del flamenco, siempre he escuchado mucho a Michael Jackson y Eminem. Música americana he escuchado muchísimo. ¿Y ahora? Daviles: Ahora realmente a quienes escucho son a mis amigos, por decirlo así. Yo siempre estoy escuchando a Rafa (RVFV), a Omar, a Moncho... Soy fan de ellos.