Si hace unos días te contábamos las novedades que traía consigo el reboot de El Internado, ahora toca hablar del anuncio promocional de su regreso a Amazon Prime. Últimamente, la plataforma hace alarde de rostros conocidos para dar a conocer contenidos que nada tienen que ver con ellos. Ya ocurrió con celebrities como Belén Esteban o Tamara Falcó, pero ahora le ha llegado el turno a los más jóvenes. Y es que tutelados por Pedro García Aguado, el exjugador de waterpolo se ha puesto en la piel de un profesor que tiene como alumnos, ni más ni menos, que a Omar Montes, el pequeño Nicolás, Dakota y Saray (MasterChef). ¿El resultado? Un hilarante anuncio que ha desatado multitud de comentarios en redes sociales.

"Fantasma de mierda, ¿tú a mí de qué me conoces?"

Como no podía ser de otra manera, una clase bajo las directrices de quien diera vida a Hermano mayor no podía tener a alumnos sosegados. "Sé de buena tinta el tipo de jóvenes que sois, y lo sé porque yo era como vosotros", comenzaba Aguado. "Fantasma de mierda, ¿tú a mi de qué me conoces?". Así se pronunciaba una nerviosa Dakota ante la mirada del resto de su clase. Compañeros que, lejos de pasar desapercibidos, también tuvieron su momento de gloria a lo largo del clip. La prirmera de ellas, de hecho, fue la propia Saray. Para quien no la recuerde, su salida de MasterChef fue una de las más polémicas de la historia del talent culinario. Y el motivo no fue otro que el plato que presentó a la prueba de eliminación, un elemento al que no dudaron en hacer una clara referencia durante el anuncio.

En medio de la polémica -que fue real entre ambas hace unos meses-, Omar Montes hace su aparición. Uniformado y con su habitual sentido del humor, el intérprete de "Alocao" le hace un "regalinchi" a su profesor: una muñeca similar -sino idéntica- a la que ya le regaló a David Broncano durante su visita a La Resistencia. En su momento confesó que procedía de Cantora, así que no es de extrañar que el artista indicase claramente que, en este caso, su origen no era el de la casa de Isabel Pantoja.

“Todo profesor sueña con tener esta clase �� pic.twitter.com/xWdPgaCV1t“ — Omar Montes (@omarmontesSr) February 22, 2021

Es entonces cuando el pequeño Nicolás irrumpe contestando al teléfono indicando que "le llaman los de arriba". Un guiño que ha encantado en redes sociales y que ha sido objeto de comentarios junto al épico final de la promo: "Sí, sí, tú intenta escapar de aquí. De la cárcel se sale, del internado no", concluía Dakota parafraseándose a sí misma cuando era adolescente.

“Pedazo de promo“ — Penny Jay (@PennyJayG) February 22, 2021

“oye ya le podriais poner una serie a la dakota que actúa genial“ — dilemma (@DilemmaGH) February 22, 2021

“NO PUEDE SER JAJAJAJJJAAJJAAAJAJAJA“ — Alejandro Pizarro (@10000libros) February 22, 2021

“Para cuando la Pantoja para un anuncio? ��“ — S u g a r (@sugarresucitada) February 22, 2021