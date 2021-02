Omar Montes confirma en La Resistencia que va a sacar un tema con C. Tangana

Una vez más Omar Montes demostró ser un ser con mucha luz, tanta que eclipsó al propio Broncano. Cada una de las respuestas que daba el artista eran motivo de carcajadas entre el público al que pudimos sentir más que nunca. De pronto, La Resistencia se convirtió en un Comedy Club gracias a las salidas de Montes. Broncano se quedó alucinado con la sorpresa que le trajo y con la rapidez con la que Omar hilaba sus irónicas y divertidas respuestas. ¿Lo fichará como colaborador habitual del programa?

Bromas aparte, el cantante nos dejó exclusivas como la de que está preparando un nuevo featuring con Tangana. "Él iba a meter en su disco el tema que tiene conmigo, así como de flamenquito, pero decidió dejarlo fuera porque dijo que prefería hacer un videoclip y que no se dispersase. Y yo tengo otro con él para mi proyecto, pero es reguetón, lo mismo lo saco en un mes o dos”, anunció. Más tarde, dejó caer que tiene previsto un remix con Maná y que viene de grabar en Laponia con Calleja. Vamos que a Omar el 2021 se le va quedar corto con tanto proyecto entre manos.

“Creo que poner Maná a los amish es la peor manera de corromper a esa gente. #LaResistencia @omarmontesSr pic.twitter.com/jMmyULHECE“ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2021

El artista español más escuchado de 2020 se restaba importancia diciendo: "Tenía ahí a Tanagana pisándome los talones, pero no me cazó. Pegó un apretón de cojones (con Tu me dejaste de querer) y digo verás tú que me acaba ganando este..."

El regalo robado que dejó sin palabras a Broncano Omar hizo alardes de su carisma y sobre todo de humildad: "Tú sabes que vengo de barrio, de lo malo, y cuando veo algo que está medio vacío me lo llevo", exponía Montes señalando que "cuando me sobra comida de los restaurantes hago lo mismo". Declaraciones que enseguida enlazó con lo que le había traído a Broncano. Un regalo que nadie se esperaba. "No pensaba traerte nada pero al final te he traído una cosita. Es un regalo que te quiero hacer porque es para mí una cosa importante", afirmaba Omar mientras abría la bolsa que traía. "La primera vez que fui a Cantora y vi tantos lujos, pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo", ha dicho Omar Montes. “Estuve en Cantora y me acordé de mí. #LaResistencia @omarmontesSr pic.twitter.com/DSOqu4PbtM“ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2021 "Cogí de repente la muñeca y me la llevé", confirmaba Omar. "¿Y eso es lo que me has traído? ¿Una muñeca de Isabel Pantoja?", preguntaba el presentador. "Cuidado porque tiene el espíritu de Annabelle, y no me refiero a la prima de Paquirrín. Lo único malo es que le falta un brazo", decía el artista a la vez que se la entregaba a Broncano dejándolo atónito. "Es precioso", concluía David que ya no sabía que más decir.