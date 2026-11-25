En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, el comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur, Carlos Castresana, denuncia la violencia sexual como arma de guerra en conflictos como el de este país en una entrevista con RTVE. Este jurista es, además, fiscal del Tribunal de Cuentas y fue candidato a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional. Es uno de los mayores expertos en derecho internacional y humanitario de España

Sudán del Sur es el país más joven del mundo, pero vive sumido en una profunda crisis política, militar y humanitaria desde su independencia en 2011. En 2013, estalló la guerra civil a causa del enfrentamiento entre el presidente Salva Kiir y su antiguo vicepresidente Riek Machar, una rivalidad política que también adquirió una dimensión étnica. Aunque el acuerdo de paz de 2018 puso fin oficialmente al conflicto, nunca se ha aplicado por completo y los enfrentamientos armados, la violencia intercomunitaria y la inestabilidad política persisten. La situación en el país africano se ha deteriorado especialmente desde 2025, con nuevos combates entre el ejército gubernamental y las fuerzas opositoras, en un contexto de creciente fractura política y riesgo de reanudación de una guerra a gran escala. La población civil es la que soporta las peores consecuencias: alrededor de diez millones de personas necesitan ayuda humanitaria y millones han tenido que abandonar sus hogares. La violencia sexual, los desplazamientos forzosos, el hambre y la impunidad siguen marcando una de las crisis humanitarias más olvidadas del mundo.

PREGUNTA: La violencia sexual es galopante en Sudán del Sur. ¿Qué está ocurriendo para que persista?

RESPUESTA: En Sudán del Sur, tuvieron durante muchísimos años un conflicto con lo que llamamos Sudán, que sería Sudán del Norte. Un conflicto entre las tribus árabes del norte, musulmanas, y las tribus negras del sur, animistas o cristianas. En definitiva, detrás de este conflicto estaban los recursos naturales. No se generaliza como guerra hasta que se descubre que Sudán del Sur está asentada sobre una gigantesca bolsa de petróleo que explotaban los árabes del norte, pero los negros del sur naturalmente querían emanciparse. Eso desemboca en la independencia. Pero, tan pronto como consiguen echar a los árabes, las tribus, básicamente la nuer y la dinka, se enfrentan entre sí. La dinka es la mayoritaria en el Gobierno. Pero la nuer, aunque son menos, son los que están en la bolsa de petróleo, porque el petróleo está al norte. Empezaron una guerra civil que ellos dicen que es tribal, religiosa y cultural, pero que finalmente es por el reparto del poder y, sobre todo, de los dividendos del petróleo, que son muchísimos millones todos los años. Libran una primera guerra civil y llegan a acuerdo precario para repartirse el pastel. Este trozo para ti, este para mí. Vuelven a combatir, vuelven a firmar la paz, pero seguimos en el mismo punto: los del norte contra los del sur por los recursos petrolíferos, mientras la inmensa mayoría de la población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria internacional. Porque si fuera por las ayudas del Gobierno se hubieran muerto todos de hambre hace mucho tiempo.

En ese contexto de confrontación tribal, que también es política y económica, porque son las mismas élites militares, políticas y económicas que lucharon contra el norte las que ahora luchan entre sí, la mujer sufre las consecuencias de no ser considerada un ser humano. Hay que decirlo con esa claridad, porque no son como el ganado, pero casi. Es una figura a medio camino entre los animales de la granja y los humanos, que son solo los varones. La mujer no tiene derecho a heredar, ni a la propiedad inmobiliaria. Es como un trabajador atado a la tierra que tiene que cuidar de los niños, de los ancianos, cultivar, recoger las cosechas y mantener al hombre. Hay un tráfico que recuerda a la Europa medieval, porque cuando la tribu A invade el territorio de la tribu B, se lleva a los niños, se lleva a las mujeres y a las vacas o las ovejas, porque esa es la riqueza del otro, sin distinción. Y luego te las quedas. Hay casos en los que no se segrega ni se estigmatiza a la mujer de la otra tribu, sino que, al contrario, se la incorpora a la tribu como parte de las posesiones y se casan con ella. Como se puede tener tres, cuatro o cinco esposas, no hay límite, se las explota sexual y laboralmente. Si no es muy buena trabajadora o no les gusta o se cansan de ella, la venden en esclavitud sexual y laboral, porque no se le reconocen condición de humana ni derechos.

Cuando es agredida sexualmente, no hay un estado de derecho al que acudir, no hay estaciones de policía, ni juzgados, ni fiscalías, y la mujer queda al albur de la justicia tribal. Sus padres pueden acudir a los jefes de la tribu para pedir que se resuelva esa agresión sexual, que es un agravio entre familias. Y el juez tradicional o el jefe de la tribu suele resolverlo mediante la negociación. Dice: 'Bueno, páguele usted al padre de la mujer violada 50 vacas y quedan ustedes en paz'. No se contempla una pena privativa de libertad ni un proceso penal. La otra manera es casarse con ella. Si la mujer y el violador son jóvenes y él se casa con ella, la sanción queda perdonada. Ese es el problema. Es anterior a la agresión sexual. El problema es qué consideración tiene la mujer en esas sociedades que viven casi como en la antigüedad, donde la mujer no es considerada un ser humano. O, en todo caso, se la considera un ser humano de segunda categoría.

Mujeres caminan junto a un dique en Bentiu ,en Sudán del Sur, el 28 de noviembre de 2023Luke DrayLuke Dray

P: ¿Qué ha podido documentar sobre la violencia sexual la Comisión de Derechos Humanos para Sudán del Sur?

R: La violencia sexual en las zonas de conflicto, que afectan a seis de los diez estados que componen Sudán del Sur, reviste las mismas características que hemos descrito sobre el uso de la violencia contra las mujeres: a veces como represalia, a veces como botín de guerra y a veces como herramienta estratégica de combate, fundamentalmente para desplazar poblaciones. Y, cuando no hay conflicto, en las zonas en las que no hay enfrentamientos armados o son esporádicos, pero no abiertos ni regulares, la violencia sexual es igualmente endémica. Y es consecuencia de dos causas principalmente. En primer lugar, la consideración de la mujer como algo subhumano, como si no fuera exactamente un ser humano, no tiene los mismos derechos, por precarios que estos sean, que tienen los varones.

Los varones, en el derecho tradicional y en la sharía, tienen un estatus social, propiedad, actividad y un marco jurídico más o menos informal que les protege. Pero las mujeres no tienen nada de eso. Eso produce una violencia endémica. La segunda causa, además del estatus que tiene la mujer, que no es exactamente el de un ser humano, es la absoluta falta de instituciones que la protejan, porque no hay un poder judicial. Si sales de la capital, Yuba, ya no hay electrificación ni carreteras, ni comisaría de policía, ni fiscalía, ni juzgado. El problema es que las agresiones contra las mujeres salen gratis. Los agresores, los perpetradores, no tienen ninguna conciencia de que alguien pueda exigirles responsabilidades. Se sirven del cuerpo de las mujeres como quien se sirve de una fruta que está colgando de un árbol.

Sin justicia para las mujeres

P: ¿Esa es la razón por la que siguen sin obtener justicia?

R: Porque no solo no tienen acceso a la justicia, sino que, en las zonas y poblaciones más grandes, donde todavía hay tribunales, aunque precarios, los casos se adjudican normalmente no por las mujeres, sino por sus familias y mediante una corrupción muy extendida y el pago de sobornos. Si quieres que una denuncia sea tramitada, tienes que pagarle al policía. Si quieres que eso desemboque en una acusación ante el tribunal, tienes que pagarle al fiscal. Y si quieres que condenen al que te agredió, tienes que pagarle al juez. Al final, los juicios parecen subastas, porque el acusado también puede pagar. De manera que el asunto se resuelve por el mejor postor. Si el acusado paga más, aunque el padre de la violada pague lo suficiente, si el otro le gana, ganó el juicio.

Esa es la poca justicia que hay. Lo demás es la justicia tradicional, que normalmente pasa por la negociación y por aceptar que la violada se case con el violador o que este indemnice al padre de la violada con cierta cantidad de bienes, normalmente animales. Las únicas excepciones, escasas, a este escenario verdaderamente dantesco son los procedimientos de los tribunales especiales y de los tribunales de circuito que han hecho las Naciones Unidas durante estos años. El PNUD creó un programa en el que se forma a jueces, forenses y autoridades para poder constituir tribunales especiales que se ocupen de la violencia sexual. Y, en algunos pocos casos, hemos obtenido sentencias condenatorias que son más o menos homologables a las de nuestros países. Pero eso se ha producido gracias a la aportación de capacitación, recursos técnicos y presupuesto por parte de la Organización de las Naciones Unidas y del PNUD. Si no hay eso, no hay nada, solo queda la justicia tradicional o la impunidad total.

P: ¿De qué tipos de violencia sexual estamos hablando en Sudán del Sur? Esclavitud, violaciones, matrimonios forzados…

R: Yo creo que lo más grave es la agresión sexual en todas sus modalidades y extensiones, que empieza con niñas y adolescentes en edades muy tempranas y que, además, se ve agravada por la falta total de atención social o médica posterior a la agresión. Estamos hablando de una violencia muy cruda y agresiva que produce terribles secuelas en mujeres de 13 o 14 años. Pero no solo estamos hablando de la violencia sexual.

Ahora, en el conflicto son las mismas conductas, pero sumadas a un esfuerzo militar. Sobre todo, la esclavitud en el sentido más amplio. Es la agresión sexual para satisfacer al varón que quiere cobrarse quién sabe qué en el cuerpo de la mujer. Y luego está la esclavitud, que es más extendida en el tiempo y también está institucionalizada. Es botín de guerra. En otras latitudes, cuando atacan una aldea, agreden sexualmente a las mujeres y se van. Pero aquí está muy extendida la práctica de atacar una población de una tribu rival, llevarse a las mujeres y hacerlas de su propiedad. Quedan a su disposición para abusar sexualmente de ellas, explotarlas laboralmente o venderlas cuando se cansan de ellas, cuando no les sirven o si no trabajan como a les gustaría. Y, cuando se produce la represalia del grupo rival, este no tiene particular interés en recuperar a las mujeres que perdió en el ataque anterior, sino que, a veces, tiene interés en secuestrar a las mujeres del grupo rival para hacer lo mismo y apropiárselas. La apropiación de la mujer se suma a la agresión sexual que, en esas situaciones, suele ser continuada. Suele ser una apropiación para agredirlas cada día, cada noche o cada vez que les parezca y lleva añadida la explotación laboral a la explotación sexual. A veces, las prostituyen. Las pasan a otros hombres de la tribu y cobran por ese servicio, pero no la mujer prostituida, sino ellos. Es una esclava sexual. A veces, las llevan 300 o 500 kilómetros más al norte, a otra zona con otras tribus, y las venden porque allí son una mercancía que se cotiza, sobre todo si son mujeres más o menos sanas y jóvenes. Tienen un buen precio. Lo hacen también con los niños. Si son varones, los ponen a trabajar en el campo o los reclutan para los grupos armados. Y si son niñas, tienen un destino muy aciago porque desde la pubertad son esclavas sexuales y también son mercancía para comprar y vender.

P: ¿Quiénes son los responsables?

R: El país está controlado por las élites, que son militares, políticas y económicas al mismo tiempo. Son los antiguos luchadores por la libertad, los freedom fighters, que en los años 80 y 90 se enfrentaron a los malvados árabes del norte y eran considerados libertadores. Pero, por desgracia, hemos podido comprobar que, a partir de 2011, cuando expulsan a los árabes y forman su Gobierno, no se distinguen mucho de sus predecesores coloniales en la manera en que tratan a la sociedad, ya que esta está sometida a los caprichos, acuerdos y repartos de poder y, sobre todo, de recursos que hacen estos grupos rivales entre ellos y la sociedad no participa. Y no participa en el sentido de que no ve satisfechas sus necesidades básicas de educación, salud y vivienda. El país carece de electrificación, no hay regadío, ni agua corriente ni carreteras. Es decir que, desde 2011, -y estamos en 2026, han pasado 15 años- el país sigue más o menos en el mismo estado de falta de civilización que estaba al principio. Los grandes edificios públicos en Yuba son los mismos que construyeron los árabes en los años 70, 80 y 90. No hay construcción, ni obras públicas, ni servicios sociales y, sin embargo, hay una renta petrolera muy considerable que simplemente se evapora. ¿Por qué? Pues porque se la reparten estas élites. Llegan a acuerdos y el problema es que, ahora que están al borde de la tercera guerra civil -ojalá no se cumplan estas predicciones-, ese acuerdo, que era un acuerdo para compartir el poder y tomar las decisiones por consenso en un gobierno de enemigos, se ha roto. No era una coalición. Había un presidente y cinco vicepresidentes, cada uno era representante de un grupo armado de la guerra civil. A cada uno se les asignaron dos o tres ministerios y 15 o 20 puestos en el parlamento porque el Gobierno era provisional, el parlamento también, todo era provisional. Nadie había sido elegido. Habían llegado por la fuerza de las armas. Ese acuerdo se ha roto. El presidente ha decidido destituir a los cinco vicepresidentes. Los ha mandado a la oposición. Pero el problema es que al violarse un acuerdo de paz o darlo por terminado, se está invitando de alguna manera a los enemigos a que vuelvan a tomar las armas para recuperar lo que habían conseguido.

El comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur, Carlos Castresana, el 7 de junio de 2010Jesus Alfonso/elPeriodicoJesus Alfonso/Getty

Los cuerpos de las mujeres como campo de batalla

P: Vemos que la violencia sexual está presente en casi todos los conflictos, como en Sudán del Sur. ¿Cuándo se convierte históricamente en un arma de guerra?

R: No sabría decirte en qué conflicto armado empezó a utilizarse la agresión sexual contra las mujeres o utilizar sus cuerpos como campo de batalla en los combates entre hombres. Yo diría que ya en la Segunda Guerra Mundial e incluso en las guerras medievales. Pero, por centrarnos, a partir del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial hubo mucha violencia sexual. Lo que pasa es que, posiblemente porque todos los contendientes la utilizaron, todos estuvieron de acuerdo, vencedores y vencidos, en excluirla del enjuiciamiento en 1945. No hubo acusaciones por violencia sexual en los juicios de Núremberg. Tampoco en los de Tokio. Todo parece indicar que, en el frente occidental, en Europa, fundamentalmente los soviéticos habían cometido atrocidades contra las mujeres alemanas a medida que avanzaban para liberar, entre comillas, el territorio europeo de los nazis.

Algo parecido pasó en el frente asiático. El Tribunal de Tokio tampoco se ocupó del caso más escandaloso: las comfort women, las mujeres de confort, esclavas sexuales que el ejército japonés utilizó durante todos aquellos años y que eran casi todas coreanas y muchas también chinas. Parece que los soldados estadounidenses, cuando desembarcaron en las islas de Japón, también cometieron muchas agresiones sexuales. Se mantuvo un silencio cómplice. Y la violencia sexual pasó desapercibida. La situación es tan grave que, en 1949, cuando se redactan y se aprueban las Convenciones de Ginebra sobre el derecho de la guerra, la violación no se contempla como una infracción grave de las leyes de la guerra. Hay como una especie de pacto de silencio, en parte porque todos habían cometido esa clase de atrocidades. En parte, porque los convenios los hacían los hombres y no parecía que les preocupara ni que les quitara el sueño, simplemente ignoraron el problema.

Ya en los años 80 o 90, al final de la Guerra Fría, y sobre todo en el conflicto de la antigua Yugoslavia, donde no ocurrió nada mucho más grave y diferente que en las guerras anteriores, lacomunidad internacional tomó conciencia y las mujeres tuvieron un papel mucho más activo en el ámbito de las Naciones Unidas y en el de los derechos humanos y la protección de sus propios derechos en el contexto de los conflictos armados. Ahí sí se empieza a poner de manifiesto. Quedó muy marcado en el conflicto de la ex Yugoslavia y después en el de Ruanda y, finalmente, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero insisto, se regula en el 93, 94 y 98, no porque el problema fuera nuevo, sino porque había sido ignorado o, a veces, incluso escondido en los conflictos anteriores. Desgraciadamente, es una práctica endémica en todos los conflictos y, en los de África, de los que me ocupo, es particularmente grave.

P: ¿Está contemplada ya en los tratados internacionales como un crimen de guerra?

R: La agresión sexual y las muchas y diferentes formas de violencia sexual, como los embarazos forzados y abortos forzados, la esclavitud sexual y todas las modalidades de la violencia sexual en los conflictos, están debidamente reconocidas en el Estatuto de Roma y en las otras normas complementarias que lo regulan. Ahora sí hay regulación. El desafío es aplicarla.

P: ¿Cuándo se convierte la violación por un soldado en arma de guerra?

R: Diría que hay dos modalidades de agresiones sexuales en un conflicto armado. Una, desgraciadamente la más extendida, considera el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Cuando se toma una aldea o se ocupa un territorio enemigo, la población civil está absolutamente a expensas del ocupante. Las mujeres son como un botín, un premio que se concede a los soldados. Los jefes les dicen: 'Bueno, ahora desahóguense, porque han estado bastante tiempo en la trinchera, en la selva o agazapados. Ahora que ya hemos conquistado esta villa, pueden quedarse lo mismo con los alimentos que encuentren en las despensas y con los cuerpos de las mujeres que encuentren en las casas o por la calle'. Eso, desgraciadamente, es una epidemia.

La otra modalidad, más sofisticada, que creo empezamos a detectar en los conflictos de Yugoslavia y, sobre todo, en el de Ruanda, es cuando se utiliza la violencia sexual como arma de guerra. En este caso, el mensaje es: mis enemigos no son las mujeres, porque yo menosprecio a las mujeres; mis enemigos son los hombres, pero la tribu rival se va a sentir atacada, golpeada, herida, si violo a sus mujeres, porque ahí hay una connotación de posesión de las mujeres. No se trata de la mujer por la mujer, sino de la mujer en tanto que pertenece a mi enemigo. Y, para fastidiar a mi enemigo, voy a violar a su mujer como le voy a robar las vacas. Esa es, en ese sentido, la violencia sexual.

En ese contexto, como herramienta de guerra, se utiliza para forzar los desplazamientos. Entran en una aldea -lo hemos visto también mucho en América Latina, en la guerra de Colombia pasó mucho- y los militares, los paramilitares o los guerrilleros toman la aldea y dicen: 'Vamos a violar a todas las mujeres en edad de ser violadas y os damos una semana para que abandonéis el territorio. Si la semana que viene volvemos y seguís aquí, os volveremos a violar'. Es una instrumentalización de la violencia sexual, no solo como botín de guerra, como premio para los combatientes después del combate, sino como instrumento para forzar el desplazamiento de las poblaciones que quieren expulsar de un lugar para quedarse con el territorio. El objetivo de nuevo no es la mujer, sino el territorio. Pero se utiliza a la mujer como palanca para hacer saltar a la población. Además, sabemos que las mujeres, como son casi una fuerza de paz natural, se ocupan de los niños y de los ancianos. Si se agrede a la mujer, se va a tener que ir, y se va a llevar a los niños y a los ancianos. Es decir, se va a desplazar a la población entera agrediendo solo a una parte: las mujeres.

P: ¿Qué tendría que ocurrir para que la violencia sexual deje de ser un arma de guerra y sus responsables sean juzgados?

R: Yo diría que la comunidad internacional tiene que ser consciente de que, si bien las violaciones de los derechos humanos son terribles en todo el mundo, dentro de las escenas de atrocidades y violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil, hay algunos grupos de personas más vulnerables que otros. ¿No se dice que en los naufragios las mujeres y los niños tienen prioridad? En los conflictos, los niños y las mujeres sufren más que los hombres porque son más vulnerables, porque es más fácil agredirlos, secuestrarlos y apropiarse de ellos, y además, institucionalmente, al igual que en muchas latitudes, no se les reconoce plenamente como seres humanos. Hay una impunidad reforzada si lo comparamos con la situación de los varones. Mira la situación de las mujeres de Afganistán. Hay una persecución de género contra ellas. Y no solo porque los talibanes tengan una especial ideología de menosprecio de la mujer, sino también porque aprovechan que las mujeres son más vulnerables y que la comunidad internacional mira para otro lado. Esto es lo primero que hay que corregir.