La hija de la ginecóloga Miriam Al Adib y sus amigas fueron víctimas de un montaje pornográfico creado con inteligencia artificial. Sus imágenes aparecieron en fotografías de desnudos que nunca protagonizaron y que circularon sin sus consentimientos.

Las jóvenes, que eran menores, tenían que enfrentarse no solo a la humillación de ver su imagen manipulada, sino también al miedo de que aquellas fotos permanecieran en internet para siempre.

“A mi hija le ocurre esto a un golpe de clic”, recuerda Miriam, que identifica cuatro formas de violencia en lo sucedido: "Digital, de género, sexual y acoso escolar”.

Caso Almendralejo

Fue uno de los primeros deepfakes sexuales en nuestro país. Ocurrió en 2023, en Almendralejo, Badajoz. Un grupo de menores de entre 13 y 15 años modificaron imágenes reales de una veintena de compañeras de instituto. Con aplicaciones de inteligencia artificial generativa, simularon desnudos y los difundieron masivamente a través de WhatsApp y Telegram.

Miriam Al Adib encabezó la denuncia. Ella, que también es divulgadora en redes sociales, usó su altavoz para lanzar un mensaje a quienes lo hicieron: "A ellos, decirles que esto es un delito muy grave y que vamos a denunciar a la policía; y, a ellas, que esto no es su culpa y que las vamos a proteger".

Este fue el primer paso, pero el compromiso de Miriam llegó incluso al Parlamento andaluz, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. Gracias a este camino, se acabó legislando en torno a los deepfakes sexuales.

¿Es delito crear y difundir deepfakes sexuales?

Estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral y, cuando afectan a menores, se puede entrar en el ámbito de los delitos relacionados con la pornografía infantil. En determinados supuestos, las penas pueden alcanzar los nueve años de prisión.

Santiago Mediano, abogado experto en inteligencia artificial, advierte de los peligros de luchar contra este tipo de delitos: "La dificultad está en que podemos tener unos servidores totalmente deslocalizados y, prácticamente, se puede hacer una cosa estando en el otro lado del mundo y con efectos en un tercer lugar".

En el caso de Almendralejo, el Juzgado de Menores de Badajoz declaró responsables a quince adolescentes de 20 delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral. A cada uno le impuso un año de libertad vigilada, con formación afectivo-sexual, educación sobre el uso responsable de la tecnología y sensibilización en igualdad de género, según la sentencia.

Las consecuencias de los deepfakes sexuales

Las víctimas obtuvieron justicia, pero las consecuencias del deepfake sexual pueden acarrear consecuencias irreparables. "Eso ya está en la red y da igual que pase el tiempo. Yo cuando vi aquello pensé: 'Cuando mi hija sea mayor y esté trabajando en una empresa, a lo mejor alguien saca esta imagen y le arruinan la vida'", afirma Miriam Al Adib.

Nuria Oliver, investigadora experta en IA, confirma que es imposible el completo resarcimiento para las víctimas. Apunta que "es un ejemplo triste de cómo la tecnología no es neutral, y cómo en algunos casos puede contribuir a amplificar patrones de discriminación que ya existen en la sociedad".

Además, Oliver lamenta que “uno de los grandes retos del contenido digital es que se puede replicar y se puede difundir masivamente prácticamente a coste cero".

En España, 161.038 mujeres han sufrido la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, reales o manipuladas, según la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres 2024 (PDF).