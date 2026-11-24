Gisèle Pelicot ha anunciado este pasado lunes que denunciará a una editorial que ha usado imágenes y vídeos privados suyos sin su autorización para promocionar un ensayo que cuestiona su condición de víctima. Pelicot se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia sexual tras el juicio por las violaciones a las que fue sometida por su marido y por otros hombres tras ser drogada por el primero.

"He luchado para recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate", ha declarado Pelicot a la cadena BFMTV, según recoge Efe, a la vez que ha afirmado que el uso de las imágenes constituye "una nueva forma de violencia".

"Me siento profundamente conmocionada de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan exhibirse y utilizarse con fines comerciales", ha añadido.

El libro duda de su condición de víctima

El marido de Gisèle, Dominique Pelicot, fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión por drogarla durante años para que otros hombres abusaran sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente. Otro medio centenar de hombres fueron condenados en el mismo juicio a penas de entre tres y 15 años de prisión por abusar de ella.

Ahora, la psicoanalista Sabine Prokhoris ha escrito un libro que dedica un capítulo al caso, conocido como el de las "violaciones de Mazan". El libro, que llegará a las librerías el 26 de noviembre, se titula Emprises, les impasses d'une success story (que podría traducirse como Dominaciones: Los callejones sin salida de una historia de éxito). Para la promoción del libro, la editorial, Tinbad, envió a varios medios de comunicación fotos y vídeos de Gisèle Pelicot desnuda, que formaban parte de la investigación pero eran confidenciales.

Según ha adelantado el semanario satírico Le Canard Enchaîné, la obra de Prokhoris, que el semanario califica de "antifeminista", cuestiona la condición de víctima de Gisèle Pelicot y la presenta como una "exhibicionista". La propia editorial respondió a Le Canard Enchaîné que el objetivo era demostrar que Pelicot "no era ni santa ni muy limpia".

Tampoco está claro cómo llegaron estas fotografías confidenciales a manos de la editorial.

"Hoy vuelvo a encontrarme humillada, expuesta y herida. ¡Como si la experiencia del juicio no hubiera sido suficiente!", ha lamentado Gisèle Pelicot.

Su abogado, Christophe Bigot, ha explicado a BFMTV que presentará dos denuncias: la primera por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con fines exclusivamente comerciales; y la segunda por la publicación del libro que cuestiona su condición de víctima.

"Está devastada por lo ocurrido. Creo también que esto afecta a toda su familia", ha declarado el abogado, que ha acusado a la editorial de vulnerar la ley y de quebrar los principios éticos y morales.