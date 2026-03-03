Sánchez entrega la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Gisèle Pelicot: "Hizo que la vergüenza cambiara de bando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impuesto este martes a Gisèle Pelicot la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. El acto que ha comenzado a partir de las siete de la tarde se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa, donde el jefe del Ejecutivo le ha hecho entrega de esta condecoración, concedida por iniciativa propia.

En un post en X, tras el término del encuentro, el presidente del Gobierno español ha escrito: "Hizo que la vergüenza cambiara de bando y transformó el silencio en conciencia colectiva", en un acto mantenido con Pelicot en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, en el que no solo ha participado Sánchez sino que también estuvo presente la Ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En el vídeo difundido por el propio líder del Ejecutivo, vemos como Sánchez le otorga la medalla del Mérito Civil y le aplaude, también le da la mano. Y luego expresa los motivos por los que le ha concedido este honor: "Por ser un símbolo de dignidad, de superación, devolviste la vergüenza a quienes la merecen".

Pelicot, que llevaba un pin en inglés con el mismo eslogan ("La vergüenza debe de cambiar de bando") ha ofrecido un breve discurso en el que ha explicado que "es más fácil cambiar las leyes que los comportamientos", y ha agradecido el apoyo de España en todo este doloroso proceso.

Méritos de carácter civil El reglamento de la Orden del Mérito Civil establece que esta distinción tiene como finalidad reconocer méritos de carácter civil, tanto de ciudadanos españoles como extranjeros, que hayan prestado servicios distinguidos a España o colaborado de forma notable en asuntos que redunden en beneficio del país. El caso de Pelicot sacudió a Francia en 2022, cuando se conoció que su marido la drogaba desde hacía años para violarla y que, además, había invitado a decenas de desconocidos a su domicilio para que abusaran de ella. Tras llevar el caso a los tribunales, se convirtió en un símbolo internacional contra la violencia sexual y en un referente del movimiento feminista, especialmente por su mensaje de que "la vergüenza debe cambiar de bando". El juicio se llevó a cabo en 2024. Gisèle Pelicot renunció a su derecho al anonimato, y su decisión de una audiencia pública la convirtió en un símbolo global contra el abuso sexual, con un mensaje que sobrepasó fronteras: "La vergüenza debe cambiar de bando". Dominique Pelicot y otros cincuenta hombres fueron encontrados culpables. La máxima condena fue para el ya exmarido, con 20 años de prisión. Durante su estancia en España, Pelicot ha presentado sus memorias, Un himno a la vida (Lumen/Ara Llibres), donde relata su historia y repasa también su infancia, su trayectoria personal y profesional, la maternidad y su proceso de reconstrucción personal.