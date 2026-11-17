El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no va a tener un final de mandato tranquilo. Este martes, el país galo ha vuelto a vivir una nueva jornada de protestas, huelgas y manifestaciones organizada por los sindicatos, que ha transcurrido de momento sin incidentes. También han acudido menos personas de lo esperado, unas 28.000 personas en París, según las autoridades policiales. La Confederación General de Trabajadores (CGT) calcula en 500.000 los participantes en las protestas en todo el país, incluidas 175.000 en la capital.

Las manifestaciones han perdido algo de fuelle respecto a jornadas anteriores, lo que se ha notado en todo el territorio en ciudades como Toulouse, donde han acudido unas 10.000 personas a las protestas, la mitad en comparación con las manifestaciones del pasado 5 de noviembre. La huelga en la administración pública también ha tenido menos seguimiento: tan solo un 2,59% de los empleados del sector público, según el Ministerio de Acción Pública y Cuentas.

La CGT había convocado 179 protestas en todo el país. Denuncia la carestía de la vida y exige subidas salariales ante el rechazo del Gobierno francés a aumentar el salario de los funcionarios.

"Con este Gobierno es demasiado tarde y demasiado poco", ha afirmado este martes a la cadena BMFTV y a la emisora RMC la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, quien ha considerado que, después de once movilizaciones sindicales, "las demandas siguen sin ser atendidas".

"El Gobierno tendría que haber respondido inmediatamente a nuestras reivindicaciones. Hay un descontento social sin precedentes y la única respuesta que hemos recibido son cinco euros más al mes en el salario mínimo. Sinceramente, no es suficiente", ha declarado Binet, cuya organización —la segunda en representación sindical— es la principal impulsora de la protesta.

El Ejecutivo francés propuso el adelanto a diciembre de la subida del salario mínimo del 1,6 %, equivalente a unos 24 euros netos mensuales. Una subida insuficiente para los sindicatos del sector público, que apoyan mayoritariamente las movilizaciones.

Menos participación, pero constante

Aunque se ha ido reduciendo la participación en las movilizaciones, estás siguen siendo constantes. La de este martes da continuidad a la huelga y manifestaciones del 5 de noviembre, cuando los sindicatos informaron de una participación de 1,6 millones de personas en toda Francia, frente a las 575.000 contabilizadas por el Ministerio del Interior.

Tanto sindicados como asociaciones estudiantiles han estado detrás de las huelgas de los últimos meses en el país. Los estudiantes llevan desde el pasado mes de septiembre enfrentándose al Gobierno para lograr más inversiones en el sector educativo.

El poder adquisitivo se ha convertido en la principal preocupación personal de los franceses: el47 % lo sitúa entre sus dos mayores inquietudes, frente al 36 % del año pasado, de acuerdo con la encuesta anual Fractures françaises, elaborada por Ipsos BVA-CESI entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, cuando encuestaron a 3.000 personas.

Además, el 49 % de los ciudadanos se considera parte de una Francia "enfadada y muy contestataria", frente al 43 % en 2025, mientras que el 69 % cree que los elementos que dividen a los franceses pesan más que los que los unen.