León XIV comienza en Uruguay su viaje de tres semanas por Latinoamérica tras superar su cáncer pulmonar

El papa León XIV ha aterrizado este viernes en Uruguay, en la primera etapa de su viaje por América Latina. El pontífice estadounidense realiza esta visita apenas 24 días después de haber sido sometido a la extracción de un tercio de su pulmón derecho, afectado por un cáncer.

Sobre las 20:30 hora peninsular, el avión papal ha tocado tierra en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, tras un viaje de más de 13 horas. En declaraciones a la prensa en el interior de la aeronave ha asegurado que se encuentra "en bastante buena forma" tras su operación. "Nunca tuve dudas de que este viaje tenía que salir adelante". También ha sido preguntado respecto al anuncio de su voto por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, algo que nunca había anunciado públicamente un pontífice. Respecto a ello, ha asegurado que está "orgulloso de ser estadounidense y de ejercer ese derecho".

En la Plaza Independencia de Montevideo ha sido recibido por el presidente, Yamandú Orsi. Durante la ceremonia de bienvenida, el pontífice ha indicado que Uruguay, sede del Mercosur, puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho".

El presidente de Uruguay durante el evento de bienvenida del papa en Montevideo.EFE/Sebastián Astorga

El papa ha mantenido una reunión bilateral con el presidente, que le ha regalado una manta confeccionada artesanalmente con lana pura de merino, una pieza que representa "la riqueza de la producción lanera, el valor de los oficios artesanales y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del país", ha indicado la Presidencia. También le ha entregado un apero criollo, que representa "las tradiciones rurales y de la relación histórica del Uruguay con el caballo y la vida de campo".

Por su parte, el papa ha obsequiado al mandatario una carpeta con las reproducciones facsimilares de nueve grabados y de un dibujo, datables entre los siglos XVI y XVIII, que representan la Basílica de San Pedro y se conservan en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Tras finalizar este encuentro, el papa se ha trasladado hacia el Cabildo de Montevideo, donde ha recibido las llaves de la ciudad de manos del intendente, Mario Bergara.

Acto seguido, desde la catedral metropolitana, León XIV ha pedido que los obispos de todo el mundo convoquen jornadas de oración y ayuno para que aumenten las vocaciones. "Que las parroquias, las familias y las comunidades religiosas se unan en esta súplica. ¡Que el ejemplo de esta tierra anime a muchos otros a pedir con la misma confianza!", ha dicho el pontífice.

Es la primera visita de un papa a Uruguay desde la de san Juan Pablo II en 1988, y el quinto viaje apostólico de León desde que inició su pontificado en mayo de 2025.

Además de la capital uruguaya, el pontífice se desplazará a Paysandú, fronteriza con Argentina y de una gran riqueza cultural y turística; y Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, santa patrona de Uruguay.

El país más laico de América Latina

Prevost afronta el desafío de reanimar la fe religiosa en el país más secularizado de la región, donde apenas el 35% de los 3,4 millones de habitantes se definen como católicos.

A principios de siglo, los católicos representaban un 60% de la población uruguaya. 26 años después, este porcentaje se ha reducido a la mitad. Desde finales del siglo XIX, el Estado ha tratado de guardar distancias con la Iglesia católica. En 1919 entró en vigor la Constitución, que declaraba que el Estado "no sostiene religión alguna", separando ambas instituciones formalmente.

Esta ruptura se prolongó en el tiempo, a la vez que llegaban los avances sociales al país. Uruguay fue pionero en América Latina en la aprobación del divorcio por voluntad de la mujer, en 1913. Años después se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Ahora, León XIV llega a un país en el que la religión está tan ausente en el día a día de los ciudadanos que las fiestas de Navidad, Reyes y Semana Santa se denominan oficialmente Día de la Familia, Día de los Niños y Semana de Turismo.

Sus viajes a Perú y Argentina

Hasta el 17 de noviembre, Prevost deberá afrontar un ambicioso itinerario, con hasta 14 vuelos, nueve misas públicas y dos vigilias de oración. Una de sus visitas más esperadas es su retorno a Perú, su país de adopción, donde ejerció durante más de veinte años. Concretamente, será muy especial su vuelta a Chiclayo, la ciudad en la que desempeñó como obispo.

Aunque Perú no sea su lugar de nacimiento, sí que posee la nacionalidad, y siempre lo ha considerado como su segundo hogar. Los primeros minutos tras ser elegido pontífice, en su discurso desde el balcón de la basílica de San Pedro, dedicó un saludo a su "querida diócesis de Chiclayo", donde "un pueblo fiel acompañó a su obispo, compartió su fe con él y le dio tanto".

Además, visitará Lima, la capital y ciudad más grande del país; Cusco, antigua capital inca; y Pucallpa, en la selva amazónica. Para hacer rendir homenaje a su presencia, en la ciudad de Callao han construido una estatua de 14 metros de altura, la más grande dedicada a su figura, frente al océano Pacífico.

Perú instala una estatua de 14 metros, la más grande del mundo dedicada al papa León XIVJohn Reyes / EFE

Pero antes viajará a Argentina, donde León cerrará una herida abierta por el papa Francisco, que tras ser nombrado papa jamás regresó a su tierra natal. El lunes celebrará una misa junto al Monumento de los Españoles y las Vísperas con los obispos argentinos en la catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

San Juan Pablo II viajó a Argentina en 1987, la última vez que un pontífice se alojó en el país.