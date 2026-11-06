Flávio Bolsonaro realiza su primera aparición en la casa de Mar-a-Lago de Trump tras perder las elecciones en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha reaparecido este jueves en público en Estados Unidos durante la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Mar-a-Lago, la propiedad privada del presidente estadounidense Donald Trump, en su primera aparición presencial desde que abandonó Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Imágenes difundidas desde el evento muestran al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en el encuentro conservador, donde estaba prevista su participación en un foro durante la gala de la conferencia, junto al actor estadounidense Jim Caviezel, que interpretará a su padre en la película biográfica Dark Horse.

Aunque la intervención en Florida no ha sido publicada íntegramente, en clips difundidos en X por un periodista conservador brasileño y su propio hermano Eduardo, Bolsonaro ha afirmado que "todo estaba bajo el control de Dios" y que "las puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas", en un fragmento en el que el senador fugado habla sobre su fe y sus expectativas de futuro.

El propio Eduardo Bolsonaro ha destacado que Flávio se encuentra "en libertad".

Bolsonaro huyó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre y, en una entrevista publicada por The New York Times, se negó a revelar cómo consiguió salir de Brasil.

"Me lo llevaré a la tumba", dijo sobre los detalles de su viaje, aunque negó haber recibido ayuda de "absolutamente nadie, de ningún gobierno": "Fui yo solo".

El exaspirante presidencial abandonó Brasil sin avisar a sus más cercanos colaboradores tras no atender el requerimiento de entregar a la policía su pasaporte.

En su periplo habría pasado por Argentina y Ecuador.