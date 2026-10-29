Von der Leyen quiere impulsar su propuesta para que Canadá sea miembro asociado de la UE, pese a las dudas en el bloque

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, quiere impulsar su propuesta de que Canadá se convierta en Estado miembro asociado de la UE en la cumbre que comienza este jueves en Montreal, pese a las dudas de algunos socios europeos.

Antes del inicio del encuentro UE-Canadá, donde también participan el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, Von der Leyen ha dado un discurso en el Mount Royal Club, donde ha abogado por un mayor acercamiento al país norteamericano.

"Canadá no puede convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea por la geografía, pero ambos queremos llevar nuestra relación a su mayor nivel posible y es por eso que estamos hablando de la idea de que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea", ha subrayado Von der Leyen, quien ha explicado que la iniciativa es "simple": "No se trata de una adhesión, no es algo que contemplemos, sino de una asociación sin adhesión", ha aclarado.

La presidenta de la CE ha trazado en su alocución la que sería la hoja de ruta de ese proceso, en el que primero habría que alinear las políticas en varios ámbitos, como la inteligencia artificial (IA), la crisis climática, la energía o la seguridad. "Segundo, significa un mayor alineamiento en gobernanza, es decir, compartir trabajo entre la Comisión Europea y el Gobierno canadiense, por ejemplo. La cooperación podría también abarcar los dos parlamentos y los tribunales; y tercero, supone una mayor alineación en programas" como el Erasmus, ha mencionado la responsable.

"Estamos en el proceso de forjar una nueva alianza, una alianza para el futuro, con Canadá como miembro asociado", ha afirmado Carney antes de participar en Montreal en una mesa redonda con empresarios canadienses y europeos.

Un concepto polémico en la UE

Von der Leyen ha pronunciado estas palabras después de que varios medios de comunicación, tanto europeos como canadienses, tuvieran acceso al borrador del comunicado final de esta cumbre, que publicará a su término el viernes, y señalaran que se ha eliminado del mismo la expresión "miembro asociado" para referirse a la futura relación con Canadá. Según la emisora pública canadiense CBC News, se espera que el texto utilice un lenguaje más suave hablando de "relaciones más próximas" entre los 27 y Canadá. El medio europeo Politico va aun más lejos y afirma que los europeos han desechado la idea de ofrecer a Ottawa ser "miembro asociado" y apostar por "una colaboración cada vez más estrecha" de cara a esta cumbre. Este medio, que cita a fuentes diplomáticas, detalla que un grupo de países como Alemania, Grecia y Francia no quieren que aparezcan referencias a "miembro asociado" en el texto final.

Politico apunta que la versión final del comunicado dice: "Crearemos una asociación aún más estrecha entre Canadá y la UE (...) y trabajaremos para definir de cara a la Cumbre UE-Canadá de 2027 el concepto de una colaboración cada vez mayor de Canadá con la UE, sin llegar a constituir una adhesión en sí misma". De acuerdo a esta fuente, esta redacción sustituye a una anterior donde se mencionaba que iban a trabajar "para definir de cara a la cumbre UE-Canadá de 2027 el concepto de miembro asociado...".

Aun así, nada más llegar el miércoles por la noche a Canadá, Von der Leyen sí que ha utilizado de forma explícita la expresión "miembro asociado", así como lo ha hecho este jueves. En un mensaje en X, la presidenta de la Comisión aseguró que pocas veces ha deseado tanto participar en una cumbre.

"Un océano separa Europa de Canadá. Aun así, nunca nos hemos sentido tan cerca. Tenemos una nueva ambición: traer a Canadá más cerca que nunca de nosotros como Miembro Asociado de la UE y queremos llevar nuestra asociación única incluso más lejos. Con una alianza de futuro, estaremos juntos y responderemos a un mundo de rivalidades más fuertes. Montreal, estamos a punto de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia común", ha escrito.

La propuesta para que Canadá se convierta en Estado miembro asociado de la UE, un estatus inexistente hasta ahora que no aparece en los tratados del bloque, fue puesta sobre la mesa en septiembre pasado por Von der Leyen en un discurso ante la Eurocámara, al que asistió Mark Carney. En ese momento, la responsable europea consideró que se necesitan nuevas alianzas "en la fría fragilidad del mundo actual", sin precisar qué implica una membresía asociada.

Históricamente, la UE se ha resistido a las alianzas flexibles sin estatus legal y los miembros de la Unión ya reaccionaron con tibieza a la iniciativa de Alemania en mayo de que Ucrania se convirtiera en miembro asociado, como paso previo a la adhesión plena.

El diario británico The Guardian, que también ha tenido acceso al borrador de comunicado final, apunta que los embajadores de la UE expresaron su inquietud en una reunión el lunes sobre la oferta de Von der Leyen, pero se comprometieron a hacer esfuerzos para buscar la vía diplomática para evitar hablar de miembro asociado. El periódico indica que para Alemania este estatus debería reservarse como paso previo a posibles candidatos a integrarse en la UE, como Ucrania o Montenegro.

En la agenda de la cumbre hay asuntos como el comercio, la tecnología, las tierras raras, la defensa, la seguridad y la cooperación en educación, investigación e innovación.

El acercamiento de Canadá a la UE no ha gustado al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha calificado de "acto hostil" la propuesta de Von der Leyen y ha amenazado con nuevos aranceles.

"No podemos quedar amarrados al antiguo orden mundial"

La presidenta de la Comisión ha recordado este jueves que el mundo es testigo de la decadencia del orden internacional con cambios rápidos en las alianzas y asunciones que han permitido la prosperidad y la seguridad: "Cada región busca ahora cómo asegurar sus propios intereses e independencia. No podemos continuar amarrados a los límites del antiguo orden mundial, sabemos que hay riesgos aquí, pero también vemos un camino hacia adelante, una nueva frontera. Necesitamos imaginar colaboraciones construidas sobre la confianza y guiadas por los intereses y creencias comunes".

En ese sentido, ha afirmado que la UE quiere comenzar con Canadá a crear un "espacio común de crecimiento, prosperidad, resiliencia y seguridad económica". En ese punto ha citado la seguridad económica y los cuellos de botella en el comercio mundial o el suministro de semiconductores como campos en los que se pueden establecer alianzas con "socios de confianza".

"Y es por esto que la Unión Europea y Canadá construirán un espacio único para cadenas de suministros estratégicos", ha agregado Von der Leyen, que ha precisado que en la práctica supone inversiones conjuntas o complementarias.

También, hay un proyecto para trabajar juntos en un oleoducto y en el ámbito de las tierras raras, ya que Canadá es rico en recursos y tiene experiencia en minería en profundidad, mientras que la UE puede aportar demanda industrial, tecnología e inversión.

"O tomen el ejemplo de CETA, nuestro emblemático acuerdo de libre comercio, con el que el comercio bilateral ha crecido más del 80 % y se ha abierto la puerta a nuestras empresas, desde el industrial francés que logra contratos en ciudades canadienses hasta el negocio familiar en Ontario, que ha doblado sus exportaciones a Europa", ha apuntado Von der Leyen, quien considera que hay que ir más lejos en temas como la inteligencia artificial y ha anticipado que el viernes se finalizará un convenio para llevar a Canadá infraestructura europea de supercomputación.

También ha aludido a la seguridad y la presencia canadiense en una brigada multinacional de la OTAN en Letonia, que es liderada por militares de Canadá, para defender el flanco este, además de su apoyo a Ucrania. Von der Leyen ha hecho referencia, además, a la competencia por controlar las rutas del Ártico. "Y aquí la geografía pone juntos a Europa y Canadá, así como nuestros intereses", ha remarcado la política, quien ha hecho hincapié en que Rusia está reconstruyendo su presencia militar en esa región del mundo con una estrategia híbrida contra sus vecinos, lo que tiene un impacto tanto en la UE como en Canadá.

"Tenemos que actuar y cambiar nuestra postura estratégica -ha destacado-, y juntos, como socios con la misma mentalidad, podemos estar unidos ante estos desafíos".