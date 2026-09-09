Trump agudiza su guerra comercial con Canadá y prohíbe la importación de productos lácteos, alcohólicos y motocicletas

El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado este martes una proclama que prohíbe la importación de productos lácteos, la mayoría de los productos alcohólicos y motocicletas procedentes de Canadá a partir del 29 de septiembre.

Aquellos productos sujetos a la nueva prohibición que ya hayan sido importados, pero que no hayan sido declarados para el consumo ni retirados del almacén antes del 29 de septiembre, estarán sujetos a las nuevas tarifas arancelarias del 50%, ha explicado la Casa Blanca. Una variedad de productos, desde colchones y lanchas motoras hasta carritos de golf, también estarán sujetos a este arancel a partir del 15 de septiembre.

De hecho, un funcionario de la Administración Trump ha señalado que esta medida no interfiere en el arancel del 50% a los vehículos y al acero canadienses a partir de enero de 2027.

Estas medidas habían sido avanzadas horas antes por Trump en un mensaje en Truth Social en el que ha atacado de nuevo a Canadá: "Todo el mundo sabe que Canadá no permite a nuestros magníficos productores de lácteos vender en el mercado canadiense, y que la única razón por la que Canadá fabrica automóviles es debido a acuerdos comerciales desastrosos firmados durante los mandatos de otros presidentes. Canadá se ha estado aprovechando de nosotros durante años, pero lo que muchos no saben es que el gobierno canadiense —incluidas las provincias de Canadá— ha prohibido a las pequeñas empresas y compañías estadounidenses vender en sus mercados de contratación pública".

Trump ha reprochado que no existe (o existía) reciprocidad, porque "Canadá goza de un amplio acceso al enorme mercado de contratación pública de Estados Unidos", por lo que lo considera "una estafa comercial canadiense".

"De ahora en adelante: ¡sin reciprocidad, no hay acceso! Por la presente, ordeno a la GSA (Government Procurement Market / Mercado de contratación pública), que tome todas las medidas necesarias para eliminar los productos de origen canadiense de los programas de contratación de proveedores múltiples (*Multiple Award Schedules*) de la GSA, a menos que Canadá restablezca una reciprocidad plena y justa para los agricultores y las empresas estadounidenses".

El mandatario ha señalado que dichos programas representan un volumen de más de 50.000 millones de dólares anuales. "Esto debería haberse cortado hace años, bajo otras administraciones —tal como lo hizo la mía—, pero fue restablecido por el 'somnoliento' Joe Biden", ha reiterado Trump.