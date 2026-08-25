Canadá responde a Trump con nuevos aranceles de hasta el 50% para 700 productos estadounidenses

Canadá responde a la última amenaza de aranceles de Estados Unidos. El ministro de Hacienda canadiense, François-Philippe Champagne, ha anunciado este martes que gravarán con el 25% al 50% unos 700 productos de importación estadounidenses, un contrataque que estiman en 27.600 millones de dólares canadienses y que iguala la última ofensiva comercial de la Administración de Donald Trump.

La medida comenzará a aplicarse el 8 de septiembre a exactamente los mismos bienes y en la misma proporción que los aranceles estadounidenses. "Dólar por dólar y tipo por tipo", ha resumido Champagne sobre su contraataque "proporcionado, específico y estratégico".

Además, el Ejecutivo canadiense ha anunciado ayudas por 7.500 millones de dólares canadienses para las pequeñas y medianas empresas afectadas, con líneas de financiación y apoyo a los trabajadores.

El Ejecutivo canadiense ha elevado el tono en las últimas horas ante las amenazas de su vecino del sur. El primer ministro, Mark Carney, pidió a Washington que se siente a negociar "con una actitud adecuada" hacia su industria y "espíritu de verdadera colaboración", y recalcó que no aceptarán ser "subsidiarios" de Estados Unidos.

En la víspera, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instaba también a los canadienses al diálogo y aseguró que Carney había rechazado sus "buenas" propuestas hasta ahora.