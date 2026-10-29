Confirmado el quinto feminicidio del año en Cataluña tras el asesinato machista de una mujer en Nou Barris

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña ha confirmado el feminicidio de una mujer de 38 años en el distrito de Nou Barris, en Barcelona, lo que supone el quinto crimen machista en la comunidad en lo que va de año 2026.

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La trágica confirmación de esta muerte violenta ha provocado una inmediata respuesta de repulsa institucional y social en la capital catalana, donde las administraciones han coordinado sus actuaciones para expresar el pésame público y condenar este nuevo caso de violencia machista.

Confesión en Madrid e investigación en Barcelona

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el autor de la muerte violenta de su pareja se entregó al mediodía ante la Policía Municipal de Madrid y confesó el crimen cometido en la vivienda barcelonesa.

Tras recibir el aviso de un particular que informaba sobre la presencia de la víctima en el inmueble, efectivos de los Mossos d'Esquadra y de los Bombers de Barcelona se desplazaron de urgencia al domicilio de Nou Barris y localizaron el cuerpo sin vida de la mujer. La policía autonómica ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido.

En señal de duelo y condena, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han presidido este jueves un minuto de silencio en la plaza Sant Jaume, frente al consistorio.

En el acto han participado trabajadores municipales y concejales, mientras en la fachada consistorial lució una pancarta con el lema en catalán: "Barcelona rechaza la violencia machista. ¡Ni una menos!". Asimismo, el Ayuntamiento ha activado el protocolo de pésame acordado con entidades e instituciones para coordinar la denuncia pública de estas muertes.

Balance de víctimas y cómputo de datos

Con la confirmación de este caso son cinco los feminicidios registrados en Cataluña durante 2026, frente a los once de 2025 (diez mujeres y un feminicidio vinculado). Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad dirigido por Ana Redondo, recaba datos del crimen para incluirlo en las estadísticas estatales.

De confirmarse oficialmente a nivel estatal, elevaría a 44 las asesinadas este año en España por violencia de género y a 1.385 desde que se iniciaron los registros en 2003.

Desde que el Departamento de Igualdad y Feminismos comenzó a recopilar datos oficiales en 2012, Cataluña acumula 164 feminicidios (154 mujeres y 10 niños y adolescentes).

La Generalitat ha transmitido su más sentido pésame a la familia y allegados de la víctima y ha remarcado que erradicar esta violencia constituye "una cuestión de país" que exige la suma de esfuerzos de toda la sociedad.