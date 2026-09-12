Una investigación por sospechas de corrupción y blanqueo contra Flávio Bolsonaro sacude la campaña electoral en Brasil

La campaña electoral en Brasil se ha visto sacudida tras conocerse que hay una investigación en curso por corrupción contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre.

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro consta como investigado desde julio en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre.

El aspirante del Partido Liberal, que en los sondeos aparece en un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a una eventual segunda vuelta, está en la mira de la Policía por sospechas de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

La nueva condición de Flávio ha trascendido este viernes después de que el Supremo levantara el secreto de sumario sobre diversas piezas del escándalo del Banco Master, que empezó como un millonario fraude financiero y ha acabado generando una crisis política. El alto tribunal ha desclasificado 25,3 gigabytes de material, entre documentos, videos y audios relacionados con la investigación.

Las sospechas sobre Flávio giran en torno a pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva, supuestamente destinados a producir Dark Horse, una película inspirada en la vida de Jair Bolsonaro, interpretada por el actor estadounidense Jim Caviezel.

En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje. De acuerdo con la investigación, Vorcaro pagó cerca de la mitad del montante solicitado. La película se rodó, aunque aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.