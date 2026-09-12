Una investigación por sospechas de corrupción y blanqueo contra Flávio Bolsonaro sacude la campaña electoral en Brasil
- Consta como investigado en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre
- Bolsonaro ha asegurado que la investigación en su contra es una forma de "intervenir en las elecciones"
La campaña electoral en Brasil se ha visto sacudida tras conocerse que hay una investigación en curso por corrupción contra el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de octubre.
El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro consta como investigado desde julio en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre.
El aspirante del Partido Liberal, que en los sondeos aparece en un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a una eventual segunda vuelta, está en la mira de la Policía por sospechas de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.
La nueva condición de Flávio ha trascendido este viernes después de que el Supremo levantara el secreto de sumario sobre diversas piezas del escándalo del Banco Master, que empezó como un millonario fraude financiero y ha acabado generando una crisis política. El alto tribunal ha desclasificado 25,3 gigabytes de material, entre documentos, videos y audios relacionados con la investigación.
Las sospechas sobre Flávio giran en torno a pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva, supuestamente destinados a producir Dark Horse, una película inspirada en la vida de Jair Bolsonaro, interpretada por el actor estadounidense Jim Caviezel.
En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje. De acuerdo con la investigación, Vorcaro pagó cerca de la mitad del montante solicitado. La película se rodó, aunque aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.
Bolsonaro dice que la investigación es una forma de "intervenir en las elecciones"
Mientras visitaba una fábrica de motocicletas en la ciudad de Manaos, en el corazón de la Amazonía, Bolsonaro ha vuelto a negar cualquier irregularidad en sus negocios con Vorcaro y ha asegurado que la investigación en su contra es una forma de "intervenir en las elecciones". "Van a intentar hacer de todo e inventar cosas para desestabilizar", ha dicho a los periodistas.
El senador, ungido candidato por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, ha defendido la "transparencia" total del caso porque a su juicio Lula también está implicado por sus supuestas reuniones "secretas" con intermediarios de Vorcaro.
En 2020, la Fiscalía lo acusó de contratar funcionarios fantasma para apropiarse de sus salarios durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro. El proceso, sin embargo, se archivó después de que se anularan una serie de pruebas.
Una de las ramificaciones del caso Master salpica de lleno al juez del Supremo Alexandre de Moraes, conocido por conducir el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro. El material desclasificado ha revelado mensajes de Vorcaro dirigidos a un celular atribuido al magistrado, a quien le pidió intervenir en las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.
Además, De Moraes revisó un contrato millonario entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci, y el Banco Master para servicios de "consultoría estratégica" ante la Policía, el Banco Central y el Fisco.
En este contexto, De Moraes ha acusado a su colega André Mendonça, instructor del caso Master y nombrado en 2021 por el entonces mandatario Jair Bolsonaro, de guiarse por motivaciones políticas al indagar sobre su relación con Vorcaro. El próximo martes, el pleno del Supremo decidirá si abre una investigación contra el magistrado.