Flávio Bolsonaro lanza su candidatura presidencial junto a Milei con la derecha nacional fragmentada

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023), ha lanzado este sábado su candidatura como candidato del Partido Liberal (PL) a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre.

La agrupación ha proclamado al mayor de los descendientes del convicto exmandatario en el estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, en un acto en el que también ha participado el presidente argentino, Javier Milei, que ha viajado desde Buenos Aires con el objetivo de apoyar a su aliado y unificar el fragmentado conservadurismo del país. Un empujón necesario para un Bolsonaro que lleva meses haciendo campaña a pesar de disputas internas y escándalos político, como su supuesta relación con un banquero preso.

"Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino", ha proclamado el presidente del PL, Valdemar Costa Neto.

Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil Ettore Chiereguini Ettore Chiereguini

Por ahora, Flávio parte como segundo en las encuestas, por detrás del progresista Lula da Silva, actual gobernante del país, al que la familia Bolsonaro denomina como "corrupto e incompetente".

El precandidato coge el testigo de su padre, que actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Lula.

¿Quién es Flavio? Con 45 años, Flávio se autocalifica como "un Bolsonaro más centrado". Desde que en diciembre Jair respaldara oficialmente su candidatura, su vástago ha tratado de mostrarse como una figura política más moderada. A pesar de ser abogado, ha participado en la vida política desde 2003, cuando entró en la Asamblea legislativa. En 2019 fue elegido en el Senado Federal. En 2026 se postuló como alcalde en Río de Janeiro, donde fue el cuarto candidato más respaldado y obtuvo el 14% de los votos. A lo largo de su trayectoria, se ha visto investigado por diferentes casos de corrupción, como lavado de dinero, asociación ilícita o malversación, aunque todos los procesos fueron archivados. Ideológicamente, no se distancia mucho de su padre. Su discurso está especialmente centrado, al igual que la mayoría de los líderes conservadores que han emergido en América Latina en los últimos años, en la seguridad. Propone bajar la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y construir cárceles de máxima seguridad, siguiendo el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En materia económica, pretende reducir la presión fiscal y aboga por la privatización de las empresas y un Estado "pequeño". Además, se postula como un posible aliado internacional de la Casa Blanca, en la senda del resto de sus países vecinos. En los últimos meses ha viajado a Europa, Oriente Medio y Washington, donde se reunió con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio. A pesar de que el PL ya le ha proclamado rival de Lula, aún se desconoce quién sería su hipotético vicepresidente. Su idea es que le acompañe una mujer. Una primera apuesta fue la exministra de su padre Tereza Cristina Corrêa, aunque esta rechazó las proposiciones del partido. Las encuestas le proporcionan un apoyo del 30% de cara a la primera vuelta, y le ofrecen unos 8 puntos porcentuales por debajo de Lula en una supuesta segunda vuelta contra el mandatario, que busca su cuarta reelección (ya fue nombrado presidente desde 2003 a 2011) a pesar de que el elevado coste de los alimentos del país ha reducido su ventaja.

Michelle Bolsonaro y Vorcaro, obstáculos de cara a la presidencia Sin embargo, además de enfrentarse a Lula, Flávio debe encarnar sus problemas internos. Los primeros llegaron a raíz de las disputas con su madrastra, Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y una pieza clave en el PL, popular entre el electorado femenino y evangélico. Michelle, que en algunos momentos ha llegado a mostrarse interesada por una candidatura electoral, publicó un video el mes pasado en el que acusaba de haber sido "humillada" y "maltratada" por parte de su hijastro en una acalorada discusión sobre "estrategia política": "Me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido". Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, habla por videoconferencia durante el lanzamiento de la candidatura presidencial. Photo by Nelson ALMEIDA / AFP Días después, la mujer del exmandatario anunciaba que dejaba su cargo como presidenta de la sección femenina del partido. En un intento por calmar las aguas, Flávio pidió disculpas el pasado jueves a su madrastra a través de redes sociales: "No soy perfecto y una vez más pido disculpas por algunos momentos que causaron incomodidad. Como somos personas públicas, esto acaba siendo explotado por nuestros opositores", alegó. "Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, y menos a la esposa de mi padre". Además, invitó a Michelle a "trabajar juntos". Michelle aceptó sus disculpas y se mostró receptiva a "sentarse y conversar". Otro fuego pendiente de apagar por parte del heredero de Jair Bolsonaro es su supuesta relación con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, en prisión preventiva desde marzo por un supuesto fraude millonario en el sistema financiero a través de créditos falsos. El pasado mayo, medios nacionales revelaron que el magnate había negociado con el senador la financiación de la producción de una película biopic sobre su padre, Dark Horse. La Corte Suprema ha ordenado a un magistrado investigar lo que ha detrás del presupuesto de este largometraje, aún no estrenado.

Milei, cabecilla de la unión La inusual aparición de un líder internacional en un acto de presentación de candidato, como ha ocurrido este sábado con Javier Milei, responde a la necesidad de proporcionar a Flávio de un contexto favorable y una bombona de oxígeno. La figura Milei representa mucho dentro del conservadurismo latinoamericano, ya que su victoria en 2023 fue la antesala de una decena de triunfos de la derecha "pro-Trump" en todo el continente: le siguieron José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Nasry Asfura (Honduras), José Antonio Kast (Chile), Abelardo de la Espriella (Colombia) y Keiko Fujimori (Perú), además de las reelecciones de Bukele en El Salvador o Luis Abinader en República Dominicana. Una lista de candidatos reforzados por la preocupación ciudadana por la seguridad y su hartazgo con la casta política. La 'bukelización' de América Latina: la victoria de De la Espriella confirma el giro a la ultraderecha de la región Marta Rey Maté Ahora, esta alianza conservadora ambiciona por incluir a Brasil en la unión. Después de su visita, Milei continuará ejerciendo como una suerte de "canciller" de la derecha en la región, y también viajará a Perú, donde Fujimori será investida el próximo martes; más tarde, viajará a ecuador y se reunirá con Noboa; y el 7 de agosto acudirá a la investidura de De la Espriella en Colombia.