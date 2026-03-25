El Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, le ha concedido al expresidente Jair Bolsonaro cumplir su condena bajo arresto domiciliario una vez que sea dado de alta del hospital donde está siendo tratado por neumonía. La decisión será reevaluada en 90 días para determinar si el permiso debe extenderse.

Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años por planear un golpe tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los abogados del líder de derecha, que gobernó de 2019 a 2022, habían solicitado durante mucho tiempo que se le permitiera cumplir su condena bajo “arresto domiciliario humanitario”. Moraes había rechazado previamente esas solicitudes.

El cambio de decisión se produce después de que Bolsonaro fuera ingresado a principios de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia por una neumonía aguda. Una nota médica del martes indica que ya ha sido dado de alta de la UCI.

El abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, ha asegurado que la decisión “restaura la coherencia jurisprudencial del tribunal”. Ha mencionado el caso del expresidente Fernando Collor, de 76 años, quien el año pasado pudo cumplir su condena bajo arresto domiciliario tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero, debido a su edad y problemas de salud. Bueno ha andiden una publicación en X que la modalidad “‘temporal’ de arresto domiciliario es única e innovadora”, aunque las condiciones de Bolsonaro requieren atención permanente.