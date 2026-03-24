El expresidente brasileño Jair Bolsonaro deja la UCI y la Fiscalía respalda la prisión domiciliaria por motivos de salud
- El líder ultraderechista permanece ingresado en un hospital en Brasilia recuperándose de una neumonía
- Sus abogados han solicitado al Supremo que le conceda la prisión domiciliaria por razones "humanitarias"
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha abandonado este lunes la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital DF Star tras mostrar una evolución estable de la neumonía que padece. Pese a la mejoría clínica, el exmandatario permanece en el hospital. Mientras tanto, la Fiscalía General se ha posicionado a favor de concederle la prisión domiciliaria por razones de salud, una decisión que ahora queda en manos del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes.
Bolsonaro permanece ingresado en este hospital de Brasilia desde el pasado 13 de marzo. Su médico de cabecera, Brasil Caiado, ha indicado que el expresidente aún no tiene fecha prevista de alta hospitalaria.
El líder de la ultraderecha brasileña, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, fue hospitalizado tras sufrir una neumonía derivada de una broncoaspiración mientras dormía en su celda de la penitenciaría militar de Papuda. Desde entonces ha continuado con tratamiento de antibióticos y ha estado recibiendo fisioterapia respiratoria y motora.
Los problemas de salud del exmandatario, de 71 años, han sido atribuidos por Bolsonaro a la puñalada que sufrió en 2018 durante las elecciones. Desde que fue condenado, según su familia, la situación ha empeorado. En los últimos meses, ha sufrido crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos.
La Fiscalía de Brasil respalda la prisión domiciliaria para Bolsonaro
Sus abogados han solicitado en diversas ocasiones al Supremo que le conceda al expresidente la prisión domiciliaria por razones "humanitarias". Aunque hasta la fecha todos los recursos han sido rechazados, está por ver si la situación podría cambiar en los próximos días.
Este mismo lunes, la Fiscalía General de Brasil se ha pronunciado a favor de concederle prisión domiciliaria al exmandatario por razones de salud, en respuesta a una solicitud de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general, Paulo Gonet, ha indicado que el estado de salud del exmandatario requiere una atención constante que, en su opinión, se proporcionaría mejor en un entorno familiar.
"Está demostrado que el estado de salud del solicitante de prisión domiciliaria requiere la atención constante y cuidadosa que el entorno familiar, pero no el sistema penitenciario vigente, ha estado en condiciones de proporcionar", ha declarado el jefe del Ministerio Público en su escrito. La decisión final sobre un eventual cambio de régimen corresponde al juez instructor del caso en el Supremo que ha puesto a Bolsonaro tras las rejas, Alexandre de Moraes, quien deberá analizar la petición de la defensa en los próximos días.