El expresidente brasileño Jair Bolsonaro deja la UCI y la Fiscalía respalda la prisión domiciliaria por motivos de salud

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha abandonado este lunes la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital DF Star tras mostrar una evolución estable de la neumonía que padece. Pese a la mejoría clínica, el exmandatario permanece en el hospital. Mientras tanto, la Fiscalía General se ha posicionado a favor de concederle la prisión domiciliaria por razones de salud, una decisión que ahora queda en manos del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes.

Bolsonaro permanece ingresado en este hospital de Brasilia desde el pasado 13 de marzo. Su médico de cabecera, Brasil Caiado, ha indicado que el expresidente aún no tiene fecha prevista de alta hospitalaria.

El líder de la ultraderecha brasileña, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, fue hospitalizado tras sufrir una neumonía derivada de una broncoaspiración mientras dormía en su celda de la penitenciaría militar de Papuda. Desde entonces ha continuado con tratamiento de antibióticos y ha estado recibiendo fisioterapia respiratoria y motora.

Los problemas de salud del exmandatario, de 71 años, han sido atribuidos por Bolsonaro a la puñalada que sufrió en 2018 durante las elecciones. Desde que fue condenado, según su familia, la situación ha empeorado. En los últimos meses, ha sufrido crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos.