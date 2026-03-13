El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresa en el hospital por líquido en los pulmones
- El diagnóstico principal indica que la infección proviene de la aspiración de contenidos estomacales
- Su hijo Flávio ha solicitado nuevamente a la Corte Suprema que se le conceda la prisión domiciliaria
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 70 años, ha sido ingresado este viernes en el hospital DF Star de Brasilia debido a una acumulación de líquido en los pulmones derivada de una broncoaspiración. El exmandatario, que cumple una condena de 27 años de prisión en el Complejo Penitenciario de Papuda, ha sido trasladado al centro sanitario tras presentar escalofríos, vómitos, fiebre y una reducción de los niveles de oxígeno en la sangre durante la madrugada.
Según una nota médica del hospital y las declaraciones de su familia, no existe por el momento una fecha para su regreso a la cárcel.
El diagnóstico principal indica que el líquido en los pulmones proviene de la aspiración de contenidos estomacales. Su hijo Flávio, senador, tras mantener un encuentro con el equipo médico, ha informado sobre su estado: "Los médicos dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron tanto".
Diagnóstico y tratamiento médico
La condición clínica de Bolsonaro está siendo tratada con antibióticos en una unidad de cuidados intensivos. Los facultativos han señalado que esta afección es considerada peligrosa por el riesgo de generar una infección grave. Actualmente, el equipo médico continúa realizando análisis para obtener un diagnóstico más profundo sobre el origen de la complicación.
Este ingreso se suma a los antecedentes de salud del expresidente, relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018. Desde aquel suceso, Bolsonaro ha pasado por diversas hospitalizaciones y cirugías.
Su estancia previa en un centro hospitalario se produjo entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año, periodo en el que fue sometido a cuatro procedimientos médicos para tratar una hernia e hipo persistente mientras se encontraba recluido en la sede de la Policía Federal.
Contexto judicial y peticiones de la defensa
Esta es la primera ocasión en la que Jair Bolsonaro abandona la prisión de Papuda desde que el pasado 15 de enero comenzara a cumplir su pena por intento de golpe de Estado. El Supremo Tribunal Federal condenó al exmandatario en septiembre del año pasado por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder" tras las elecciones de 2022. La sentencia conlleva, además de la privación de libertad, una inhabilitación para concurrir a procesos electorales hasta el año 2060.
En el marco de este ingreso hospitalario, Flávio Bolsonaro ha solicitado nuevamente a la Corte Suprema que se le conceda la prisión domiciliaria alegando razones humanitarias.
El senador, quien es el sucesor político de su padre y candidato de la ultraderecha para las elecciones de octubre, ha cuestionado la posición del Tribunal: "Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse". Hasta el momento, el Supremo ha denegado este tipo de peticiones en diferentes oportunidades.