El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ingresa en el hospital por líquido en los pulmones

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 70 años, ha sido ingresado este viernes en el hospital DF Star de Brasilia debido a una acumulación de líquido en los pulmones derivada de una broncoaspiración. El exmandatario, que cumple una condena de 27 años de prisión en el Complejo Penitenciario de Papuda, ha sido trasladado al centro sanitario tras presentar escalofríos, vómitos, fiebre y una reducción de los niveles de oxígeno en la sangre durante la madrugada.

Según una nota médica del hospital y las declaraciones de su familia, no existe por el momento una fecha para su regreso a la cárcel.

El diagnóstico principal indica que el líquido en los pulmones proviene de la aspiración de contenidos estomacales. Su hijo Flávio, senador, tras mantener un encuentro con el equipo médico, ha informado sobre su estado: "Los médicos dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron tanto".

Diagnóstico y tratamiento médico La condición clínica de Bolsonaro está siendo tratada con antibióticos en una unidad de cuidados intensivos. Los facultativos han señalado que esta afección es considerada peligrosa por el riesgo de generar una infección grave. Actualmente, el equipo médico continúa realizando análisis para obtener un diagnóstico más profundo sobre el origen de la complicación. Este ingreso se suma a los antecedentes de salud del expresidente, relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018. Desde aquel suceso, Bolsonaro ha pasado por diversas hospitalizaciones y cirugías. Su estancia previa en un centro hospitalario se produjo entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año, periodo en el que fue sometido a cuatro procedimientos médicos para tratar una hernia e hipo persistente mientras se encontraba recluido en la sede de la Policía Federal. Bolsonaro vuelve a prisión tras recibir el alta médica después de cuatro operaciones en ocho días