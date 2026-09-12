Trump sorprende con unas declaraciones en Irlanda: "Me gustaría verla unificada, ocurrirá en algún momento"
- Londres reitera su adhesión al Acuerdo de Viernes Santo, que abre la puerta a un referéndum
- Trump asegura que un conflicto entre Reino Unido y Argentina por las Malvinas sería "un desastre potencial"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra este sábado de visita no oficial en Irlanda, y allí ha sorprendido con unas declaraciones sobre la posible unificación de la isla que pueden provocar otra polémica en las relaciones con el Reino Unido.
Tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en la residencia oficial de este en Dublín, Trump ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre una variedad de temas, desde Gaza a la guerra de Irán. En un momento de su comparecencia, Trump ha dicho que "le encantaría" ver una Irlanda unida en el futuro. Actualmente, Irlanda del Norte es un territorio del Reino Unido, mientras el resto de la isla constituye la República de Irlanda.
"Bueno, no quiero causar ningunos problemas, pero le diré que me encantaría verla unificada", ha respondido el presidente estadounidense a una pregunta. "De la manera en que yo lo veo, va a pasar en algún momento... Creo que será algo fantástico", ha añadido, y ha asegurado que sería "un logro para todos".
No obstante, Trump ha reconocido que "el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto... Pero creo que sería estupendo".
La postura oficial de Estados Unidos es la de neutralidad en el conflicto irlandés y de apoyo a los Acuerdos del Viernes Santo.
Londres responde y remite al Acuerdo del Viernes Santo
La oficina del primer ministro británico, Andy Burham, ha respondido a las declaraciones de Trump y se ha remitido a una intervención de Burnham ante el Parlamento el pasado miércoles, en la que reiteró su adhesión al Acuerdo del Viernes Santo. Dicho acuerdo, firmado en 1998 entre Londres y Dublín, acabó con la violencia entre comunidades unionistas y republicanas en Irlanda del Norte. El Acuerdo prevé que el gobierno autónomo de la provincia puede convocar un referéndum sobre la unificación con la República Irlanda si considera que sus ciudadanos así lo desean.
"No estoy al tanto de que una mayoría del público apoye otro referéndum, y hasta que eso cambie, no habrá ninguno", dijo Burnham en el Parlamento.
Desde Belfast, Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático (DUP), el mayor partido que representa a los norirlandeses pro-británicos, ha advertido en redes sociales que "el futuro constitucional de Irlanda del Norte será decidido por el pueblo de Irlanda del Norte, no por comentarios en Londres, Dublín o Washington".
El pasado marzo, durante la visita a Estados Unidos de la vicepresidenta del gobierno autónomo de Irlanda del Norte, Emma-Little Pengelly, Trump bromeó con una posible "fusión" entre la región y la República de Irlanda. Pengelly aseguró que había sido una "broma" en el estilo habitual de Trump.
Un conflicto por las Malvinas sería "un desastre potencial"
Esta opinión de Trump sobre Irlanda, además, llega en un momento en el que las relaciones entre EE.UU. y Reino Unido no pasan por su mejor momento. Recientemente, Trump aseguró también que estaba "revisando" la postura estadounidense sobre las islas Malvinas (Falklands, para los británicos), de soberanía británica pero situadas frente a Argentina. Estas declaraciones han dado alas al presidente argentino, Javier Milei, para recuperar la histórica reclamación argentina sobre el archipiélago.
El republicano también ha hablado este sábado sobre este tema, y ha advertido de que un conflicto entre ambos países sería "un desastre potencial".
"[Los británicos] tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente [yo] sería capaz de solucionarlo", ha dicho el republicano, según recoge Efe.
Trump ha enviado aún un mensaje más a Reino Unido y a su primer ministro al reiterar que los precios del combustible se "desplomarán" si abre el mar del Norte a la perforación de petróleo y gas. "Si el Reino Unido abriese el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo, los precios van a bajar muchísimo", ha afirmado.
Trump se encuentra en Irlanda en visita no oficial para asistir al Abierto de Irlanda de golf, que se celebra en un complejo de su propiedad en Doonbeg, oeste del país. No obstante, ha sido recibido con honores por las autoridades irlandesas. La visita además ha provocado un enorme despliegue de seguridad y protestas contra la política estadounidense, tanto en la capital como en Doonbeg.