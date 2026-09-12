Trump sorprende con unas declaraciones en Irlanda: "Me gustaría verla unificada, ocurrirá en algún momento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra este sábado de visita no oficial en Irlanda, y allí ha sorprendido con unas declaraciones sobre la posible unificación de la isla que pueden provocar otra polémica en las relaciones con el Reino Unido.

Tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en la residencia oficial de este en Dublín, Trump ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre una variedad de temas, desde Gaza a la guerra de Irán. En un momento de su comparecencia, Trump ha dicho que "le encantaría" ver una Irlanda unida en el futuro. Actualmente, Irlanda del Norte es un territorio del Reino Unido, mientras el resto de la isla constituye la República de Irlanda.

"Bueno, no quiero causar ningunos problemas, pero le diré que me encantaría verla unificada", ha respondido el presidente estadounidense a una pregunta. "De la manera en que yo lo veo, va a pasar en algún momento... Creo que será algo fantástico", ha añadido, y ha asegurado que sería "un logro para todos".

No obstante, Trump ha reconocido que "el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto... Pero creo que sería estupendo".

La postura oficial de Estados Unidos es la de neutralidad en el conflicto irlandés y de apoyo a los Acuerdos del Viernes Santo.

Londres responde y remite al Acuerdo del Viernes Santo La oficina del primer ministro británico, Andy Burham, ha respondido a las declaraciones de Trump y se ha remitido a una intervención de Burnham ante el Parlamento el pasado miércoles, en la que reiteró su adhesión al Acuerdo del Viernes Santo. Dicho acuerdo, firmado en 1998 entre Londres y Dublín, acabó con la violencia entre comunidades unionistas y republicanas en Irlanda del Norte. El Acuerdo prevé que el gobierno autónomo de la provincia puede convocar un referéndum sobre la unificación con la República Irlanda si considera que sus ciudadanos así lo desean. "No estoy al tanto de que una mayoría del público apoye otro referéndum, y hasta que eso cambie, no habrá ninguno", dijo Burnham en el Parlamento. Desde Belfast, Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático (DUP), el mayor partido que representa a los norirlandeses pro-británicos, ha advertido en redes sociales que "el futuro constitucional de Irlanda del Norte será decidido por el pueblo de Irlanda del Norte, no por comentarios en Londres, Dublín o Washington". El pasado marzo, durante la visita a Estados Unidos de la vicepresidenta del gobierno autónomo de Irlanda del Norte, Emma-Little Pengelly, Trump bromeó con una posible "fusión" entre la región y la República de Irlanda. Pengelly aseguró que había sido una "broma" en el estilo habitual de Trump.