Argentina suma cinco empresas británicas a la demanda por el petróleo en las Malvinas y Milei cancela su viaje a Londres

Argentina ha incorporado este jueves cinco nuevas empresas, todas ellas británicas, a la lista de petroleras que ha demandado penalmente por su actividad en las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés), archipiélago del Atlántico Sur administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Dos de las nuevas demandadas son Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, ambas subsidiarias de la petrolera británica Rockhopper Exploration, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Londres.

Posee una participación del 35% en el proyecto offshore (costas afuera) Sea Lion, un yacimiento descubierto por la petrolera británica en 2010 y ubicado a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en aguas del Atlántico Sur bajo disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

En fase de incipiente desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en 2028, Sea Lion es un proyecto operado y controlado en un 65 % por la petrolera israelí Navitas, que ya fue enunciada el martes pasado por Argentina, junto a dos de sus subsidiarias británicas y dos petroleras canadienses, como "ilegales".

Entre las petroleras denunciadas este jueves por Argentina también está Desire Petroleum Limited, una compañía británica que opera en el archipiélago desde 1997 y que desde 2015 es una subsidiaria de Rockhopper; la británica Borders & Southern Petroleum PLC con sede en Londres y su subsidiaria Borders & Southern Falkland Islands Limited.

Ubicación del yacimiento petrolífero Sea Lion frente a las islas Malvinas (Falkland Islands), en el océano Atlántico Sur Government House Falkland Islands / AFP

Además de las denuncias presentadas esta semana ante tribunales argentinos, el Gobierno de Javier Milei ha iniciado procedimientos administrativos con el objetivo de sancionar a las empresas y también a sus accionistas.