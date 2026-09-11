Argentina suma cinco empresas británicas a la demanda por el petróleo en las Malvinas y Milei cancela su viaje a Londres
- El Gobierno argentino ha iniciado procedimientos con el objetivo de sancionar a las compañías y también a sus accionistas
- El mandatario planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford a finales de octubre
Argentina ha incorporado este jueves cinco nuevas empresas, todas ellas británicas, a la lista de petroleras que ha demandado penalmente por su actividad en las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés), archipiélago del Atlántico Sur administrado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.
Dos de las nuevas demandadas son Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, ambas subsidiarias de la petrolera británica Rockhopper Exploration, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Londres.
Posee una participación del 35% en el proyecto offshore (costas afuera) Sea Lion, un yacimiento descubierto por la petrolera británica en 2010 y ubicado a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en aguas del Atlántico Sur bajo disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
En fase de incipiente desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en 2028, Sea Lion es un proyecto operado y controlado en un 65 % por la petrolera israelí Navitas, que ya fue enunciada el martes pasado por Argentina, junto a dos de sus subsidiarias británicas y dos petroleras canadienses, como "ilegales".
Entre las petroleras denunciadas este jueves por Argentina también está Desire Petroleum Limited, una compañía británica que opera en el archipiélago desde 1997 y que desde 2015 es una subsidiaria de Rockhopper; la británica Borders & Southern Petroleum PLC con sede en Londres y su subsidiaria Borders & Southern Falkland Islands Limited.
Además de las denuncias presentadas esta semana ante tribunales argentinos, el Gobierno de Javier Milei ha iniciado procedimientos administrativos con el objetivo de sancionar a las empresas y también a sus accionistas.
Milei cambia su agenda con Reino Unido
Tras volver a reclamar las Islas Malvinas y comenzar a sancionar a las petroleras con actividad en el archipiélago, el presidente argentino ha suspendido su viaje a Londres.
El mandatario tenía un viaje previsto para finales de octubre, cuando planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford. La decisión se produce dos días después de que el portavoz de la Presidencia, Adrián Ravier, se pronunciase al respecto aclarando que la presencia de Milei no estaba confirmada.
"No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del presidente a Londres, pero sí sé que está en la posibilidad", declaró en rueda de prensa.
La cancelación, que contrasta con los viajes del dirigente para lograr inversiones a través de las "Argentina Week" de Nueva York y París, descarta también la posibilidad de un encuentro entre representantes de los ejecutivos argentino y británico con respecto a las Malvinas, en plena ofensiva de sanciones de Buenos Aires contra la exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las islas.