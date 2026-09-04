Milei reclama que las Islas Malvinas "son argentinas" e impondrá sanciones a la perforación de petróleo frente a ellas

El presidente argentino, Javier Milei, ha anunciado este jueves que firmará un decreto para acelerar las sanciones contra las empresas que participan en la exploración petrolera en las Islas Malvinas, intensificando así la presión sobre las compañías que operan en el territorio en disputa sin la aprobación de Buenos Aires.

En un discurso a la nación, Milei ha reivindicado que las Islas Malvinas (Falkland Islands en inglés), Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, "son argentinas", tanto "por historia" como "por derecho" y, asegura, "no hay discusión al respecto".

El mandatario ha afirmado que el decreto acelerará los procedimientos de aplicación de la ley argentina contra quienes participen en la extracción de petróleo en territorio que Argentina considera propio, pero que permanece bajo control británico.

El presidente ha anunciado además la firma de otro decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el "fin prioritario" de construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, territorio donde Argentina considera que están las Malvinas.

Durante su discurso, Milei ha querido hacer énfasis en que la causa de las Malvinas "no pertenece a un gobierno ni a un partido político", sino que es "una causa nacional", por lo que ha pedido apartar las diferencias ideológicas y las críticas hacia su persona de esta problemática.

"Corren vientos de cambio favorables" Miliei ha reiterado que la recuperación de estos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, "respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional", constituyen "un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino". En este sentido, el dirigente argentino ha destacado que "en el mundo corren vientos de cambio favorables" a su reclamo, haciendo referencia a las recientes palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró que la postura de EE.UU. sobre las Islas Malvinas es "una de muchas" que están siendo revisadas, mensaje que aprovechó para instar a Reino Unido a aumentar su gasto militar en la OTAN. "El presidente Trump declaró que los Estados Unidos están reevaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin eso, nada de esto sería posible", ha defendido Milei.

Ataque a Reino Unido y su "crisis migratoria" En su exposición, Milei ha argumentado que Argentina es un país con recursos naturales en una posición de "importancia estratégica a nivel geográfico" que "no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa". "Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, en cambio, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tienen solución", ha expuesto el presidente argentino, que entiende que por ello "es claro que ellos (los británicos) recorren un camino de declive", mientras que para Argentina, Milei augura un futuro "floreciente en el que va a prevalecer". Trump cree que España es un "país arruinado" y califica de "muy triste" la entrada masiva de migrantes en Ceuta "Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable. No hay otro camino. Y esa es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron su vida por esta causa y a los veteranos que volvieron", ha proyectado el inquilino de la Casa Rosada.