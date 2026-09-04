Reino Unido responde a Milei y asegura que su compromiso con las Malvinas es "absoluto e inamovible"

El Gobierno británico ha respondido a las declaraciones del Presidente argentino, Javier Milei, en las que reclamaba la soberanía sobre las islas Malvinas, actualmente bajo control británico. Desde Londres aseguran que su compromiso con las islas es "absoluto e inamovible".

Milei había amenazado con sanciones a las empresas que explotaban el petróleo en Malvinas sin la aprobación de la Buenos Aires, a lo que el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha respondido que son medidas que "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

Ante la reivindicación del mandatario argentino sobre la soberanía de su país sobre el territorio, Streeting ha asegurado que "las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos".

Fue en 2013 cuando las islas —también conocidas como las Falklands— votaron a favor de que el territorio mantuviese el estado de territorio británico de ultramar. Una referéndum aprobado por el 99,8% de los votos, con solo tres personas en contra de los casi 1.700 ciudadanos que acudieron a las urnas. Históricamente Argentina reclamó las islas y causaron un conflicto entre argentinos y británicos en 1982.

Las declaraciones de Milei se entrelazan con las del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado recientemente que las postura de EE.UU. de neutralidad sobre las Falklands es "una de muchas" que se están reevaluando.

El discurso del mandatario argentino no quedó ahí. Dirigiéndose a la nación, ha asegurado la firma de otro decreto con el que pretende aumentar los recursos de su Ministerio de Defensa a fin de construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, una de las zonas del continente que más cerca se ubica del archipiélago.

Milei también ha trasladado críticas a Reino Unido y su situación migratoria, asegurando que Argentina "no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa".

"Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido", ha continuado en su discurso, "ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tienen solución".

"Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable", ha concluIdo. Sus palabras se asemejan a los discursos de Donald Trump, con frecuentes alusiones a los problemas migratorios y la supuesta decadencia británica.

Otro miembro de Downing Street —residencia oficial del primer ministro británico— ha declarado al medio BBC que "no es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales".

Milei se refiere a la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que cuentan con proyectos de extracción de petróleo y que podrían marcar el comienzo de la explotación de crudo en el archipiélago —bajo control de Reino Unido desde 1833—.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", ha explicado Milei.

En el año 2013 Argentina sancionó a la compañía Rockhopper y en 2022 a la israelí Navitas. En las Malvinas también tienen licencias para buscar yacimientos de hidrocarburos la empresa británica Borders & Southern y la compañía canadiense JHI.