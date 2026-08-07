Las protestas contra el proyecto de Milei sobre propiedad privada terminan con cargas policiales en Buenos Aires

La movilización en Argentina este jueves contra el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha sido disuelta por las fuerzas de seguridad, que han arremetido contra los manifestantes a las puertas del Congreso, con un saldo de más de 12 detenidos y al menos cinco heridos.

Bajo la consigna "La patria no se vende" y pese a las intensas lluvias registradas en Buenos Aires, la manifestación ha estado integrada por agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, así como ciudadanos independientes.

Manifestantes frente al Congreso mientras los senadores debaten el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en Buenos Aires AP Photo / Rodrigo Abd

La concentración frente a la sede del Congreso argentino fue convocada antes de que el Ejecutivo diera este miércoles un paso atrás al excluir de su proyecto de ley sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo que relajaba los límites a la venta de terrenos a capitales extranjeros. No obstante, han querido manifestar el amplio rechazo social hacia la iniciativa.

La creciente oposición a la medida y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental, que se debaten este jueves en el pleno del Senado.

Una manifestante muestra un cartel que dice "La tierra no se vende" frente a una barricada durante una protesta cerca del Congreso Nacional en Buenos Aires LUIS ROBAYO / AFP

¿Cómo se han desencadenado los disturbios? La protesta convocada para este jueves transcurría sin incidentes, hasta que las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás del vallado dispuesto alrededor del Congreso, han comenzado a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales, ante lo cual muchos manifestantes retrocedieron. Los policías abrieron los vallados y avanzaron hasta desalojar la plaza frente al Congreso, aunque las fuerzas de seguridad continuaron cargando contra los manifestantes incluso en calles aledañas, en las que se han registrado algunos enfrentamientos. Personas afectadas por el gas lacrimógeno durante la manifestación frente al Congreso EFE / Juan Ignacio Roncoroni Un portavoz de la Policía de la ciudad de Buenos Aires ha informado a la agencia EFE que sus fuerzas detuvieron a nueve personas y enfatizó que "grupos violentos" quemaron contenedores de basura, dañaron aceras y rompieron los vidrios de un vehículo policial. Fuentes oficiales citadas por la prensa local han elevado a 12 la cifra de detenidos, incluyendo tres arrestados por fuerzas federales, y han precisado que un total de cuatro agentes han resultado heridos durante los enfrentamientos. Médicos presentes en el lugar han informado además a la prensa que trataron a una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital cercano para ser atendida. Un policía dispara gases lacrimógenos contra manifestantes frente al Congreso, en Buenos Aires AP Photo / Rodrigo Abd