Las protestas contra el proyecto de Milei sobre propiedad privada terminan con cargas policiales en Buenos Aires
- Fuentes oficiales y médicas cifran en 12 los detenidos y cinco los heridos
- Las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua
La movilización en Argentina este jueves contra el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha sido disuelta por las fuerzas de seguridad, que han arremetido contra los manifestantes a las puertas del Congreso, con un saldo de más de 12 detenidos y al menos cinco heridos.
Bajo la consigna "La patria no se vende" y pese a las intensas lluvias registradas en Buenos Aires, la manifestación ha estado integrada por agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, así como ciudadanos independientes.
La concentración frente a la sede del Congreso argentino fue convocada antes de que el Ejecutivo diera este miércoles un paso atrás al excluir de su proyecto de ley sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo que relajaba los límites a la venta de terrenos a capitales extranjeros. No obstante, han querido manifestar el amplio rechazo social hacia la iniciativa.
La creciente oposición a la medida y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental, que se debaten este jueves en el pleno del Senado.
¿Cómo se han desencadenado los disturbios?
La protesta convocada para este jueves transcurría sin incidentes, hasta que las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás del vallado dispuesto alrededor del Congreso, han comenzado a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales, ante lo cual muchos manifestantes retrocedieron.
Los policías abrieron los vallados y avanzaron hasta desalojar la plaza frente al Congreso, aunque las fuerzas de seguridad continuaron cargando contra los manifestantes incluso en calles aledañas, en las que se han registrado algunos enfrentamientos.
Un portavoz de la Policía de la ciudad de Buenos Aires ha informado a la agencia EFE que sus fuerzas detuvieron a nueve personas y enfatizó que "grupos violentos" quemaron contenedores de basura, dañaron aceras y rompieron los vidrios de un vehículo policial.
Fuentes oficiales citadas por la prensa local han elevado a 12 la cifra de detenidos, incluyendo tres arrestados por fuerzas federales, y han precisado que un total de cuatro agentes han resultado heridos durante los enfrentamientos.
Médicos presentes en el lugar han informado además a la prensa que trataron a una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital cercano para ser atendida.
¿Qué proponía el capítulo eliminado?
El polémico capítulo relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, según el oficialismo, su tratamiento fue simplemente "postergado" con el objetivo de "enriquecerlo con nuevos aportes" y "alcanzar un mayor nivel de consenso".
La ley vigente establece que los privados extranjeros —ya sean personas físicas o jurídicas— no pueden disponer de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, ni comprar más de 1.000 hectáreas en zona núcleo agropecuaria. Sin embargo, el polémico capítulo planteaba la eliminación del referido tope.
Ante esta situación, el Gobierno argentino optó inicialmente por ampliar al 25% el porcentaje de la superficie nacional, provincial y departamental que las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden adquirir de tierras productivas, según recogen medios argentinos como el diario La Nación.
No obstante, ante la visible falta de apoyos, el Ejecutivo ha optado por, finalmente, retirar el capítulo en cuestión.
El proyecto que debate el Senado y que, de ser aprobado, será llevado a la Cámara de Diputados para su discusión, contiene, entre otros capítulos, iniciativas para acelerar los desalojos, poner límites al Estado para expropiar activos (aunque sean de utilidad pública) y quitar restricciones sobre el uso de tierras rurales y bosques que hubieran sufrido incendios.
El Gobierno de Milei, que inició su gestión a finales de 2023 y planea buscar la reelección el próximo año, ha impulsado varias reformas de tono ultraliberal, como leyes de flexibilización laboral, amplios beneficios para grandes inversiones, privatizaciones y un severo ajuste en las cuentas públicas.