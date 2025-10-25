La izquierdista Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda tras imponerse a la democristiana Heather Humphreys

La izquierdista Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda tras ganar en las elecciones a la democristiana Heather Humphreys. Pese a que supone un puesto principalmente representativo, demuestra que existe una alternativa al bipartidismo de centroderecha que gobierna el país desde hace casi una década.

Con el 63% de los votos de los comicios del viernes, Connolly, que era diputada independiente, será la próxima jefa de Estado, tras derrotar contundentemente a Humphreys, del gobernante partido Fine Gael, en el poder desde 2011 y en el Ejecutivo desde 2016 con el otro gran partido nacional, el centrista Fianna Fáil.

"Estoy absolutamente encantada con el resultado y quiero dar la gracias a todos los que me han apoyado. De hecho, quiero dar las gracias a todo el mundo, incluso a aquellos que no me votaron", ha dicho Connolly en su primer gesto de apertura de cara a los que la tachan de radical.

Por su parte, Humphreys, de 62 años y con amplia experiencia ministerial, ha felicitado a su rival, le ha deseado "lo mejor" y confía en que sea "una presidenta para todos". Pese a la popularidad de Connolly, sobre todo entre la juventud, y el bagaje político de Humphreys, ninguna llegó a generar gran entusiasmo durante la campaña, en la que casi la mitad del electorado dijo no sentirse representado por ellas.