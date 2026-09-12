Los BRICS celebran su cumbre anual en la India con la presencia de Putin, Xi y el primer ministro iraní

Los países que forman parte del grupo BRICS celebran este fin de semana en Nueva Delhi, India, su cumbre anual, que estará marcada por la guerra de Irán. La cumbre reunirá en la capital india al presidente ruso, Vladímir Putin; al de China, Xi Jinping; y al primer ministro iraní, Masoud Pezeshkian, con el presidente indio, Narendra Modi, como anfitrión. También asisten el presidente surafricano, Cyril Ramaphosa, y el príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, entre otros.

El bloque, principalmente orientado al comercio y la cooperación económica, toma su nombre de los países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. A ellos se han sumado en los últimos años Egipto, Etiopia, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. En conjunto, representan el 49,5 % de la población mundial y el 40 % del PIB global.

La asistencia de Irán y Emiratos supone que en la mesa de Nueva Delhi se verán las caras dos países enfrentados por la guerra en Oriente Medio. Arabia Saudí, que ha acudido a otras cumbres como observador y que ha sido invitado a formar parte del grupo, no asiste en esta ocasión.

El presidente chino ha declarado en la cumbre que la guerra en Oriente Medio no sirve a los "intereses comunes" y ha llamado al resto de aistentes a jugar un papel para conseguir la paz y la "tranquilidad" en la región.