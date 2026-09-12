La CIA advirtió a la Casa Blanca sobre la amenaza de Al Qaeda para EE.UU., incluidos posibles atentados con aviones

La CIA advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para Estados Unidos, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001, según documentos desclasificados este viernes con motivo del 25 aniversario de los atentados.

La Agencia Central de Inteligencia ha publicado parcialmente 71 informes elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001, durante las Administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, una divulgación que ha descrito como el mayor ejercicio de transparencia sobre el 11S.

En uno de los documentos, fechado el 10 de septiembre de 1998, un analista de inteligencia escribió que el grupo terrorista "podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos".

Otro documento, del 4 de diciembre de 1998, recogía información según la cual "Bin Laden y sus aliados se preparan para atacar Estados Unidos mediante el secuestro de aviones".