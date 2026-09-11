Actos del 25 aniversario del 11S en Nueva York y Washington hoy, video en directo: Trump no va a la zona cero

Nueva York rememora a las víctimas que hace 25 años perdieron la vida en las Torres Gemelas durante el 11 de septiembre de 2001. En aquel momento, 19 miembros del grupo terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones que estrellaron en las dos torres del World Trade Center, el Pentágono y en un campo de Shanksville, Pensilvania, que originalmente se dirigía al Capitolio. Murieron 2.996 personas ese día y, en los años siguientes, decenas de miles perdieron la vida a causa de las enfermedades provocadas por el humo tóxico.

El primero de los actos será un minuto de silencio a las 8:46 horas —14:46 horas en España—, momento exacto en el que el primero de los aviones chocaba contra la Torre norte. Sobre las 15:00 horas el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a un homenaje en el Pentágono, donde cerca de 200 personas perdieron la vida. No acudirá a Nueva York, como es habitual en este tipo de actos. Es el segundo año que el mandatario conmemora el 11S en el Pentágono y no en la zona cero del ataque, donde se le vio por última vez en 2024.

Durante el acto, el presidente de EE.UU. estará acompañado por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.