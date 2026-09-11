Actos del 25 aniversario del 11S en Nueva York y Washington hoy, video en directo: Trump no va a la zona cero
- Diferente entidades como el Ayuntamiento o el cuerpo de bomberos celebran decenas de eventos en recuerdo a las víctimas
- La cronología del 11S, minuto a minuto
Nueva York rememora a las víctimas que hace 25 años perdieron la vida en las Torres Gemelas durante el 11 de septiembre de 2001. En aquel momento, 19 miembros del grupo terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones que estrellaron en las dos torres del World Trade Center, el Pentágono y en un campo de Shanksville, Pensilvania, que originalmente se dirigía al Capitolio. Murieron 2.996 personas ese día y, en los años siguientes, decenas de miles perdieron la vida a causa de las enfermedades provocadas por el humo tóxico.
El primero de los actos será un minuto de silencio a las 8:46 horas —14:46 horas en España—, momento exacto en el que el primero de los aviones chocaba contra la Torre norte. Sobre las 15:00 horas el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a un homenaje en el Pentágono, donde cerca de 200 personas perdieron la vida. No acudirá a Nueva York, como es habitual en este tipo de actos. Es el segundo año que el mandatario conmemora el 11S en el Pentágono y no en la zona cero del ataque, donde se le vio por última vez en 2024.
Durante el acto, el presidente de EE.UU. estará acompañado por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.
El acto en Nueva York
Según la web oficial de la Casa Blanca, Donald Trump y el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, visitarán los lugares de los ataques para “unirse a la nación en el recuerdo a los héroes de ese día y honrar a las familias que todavía sufren esas pérdidas”.
Por su parte, JD Vance asistirá a los actos en Nueva York junto al actual alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y varios expresidentes —George W. Bush, que fue presidente durante el ataque, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden—, mientras otros funcionaros de la administración viajarán a Shanksville, en Pensilvania. Durante el acto, se prevé que no se lean discursos políticos, solo se leerán los nombres de las víctimas y se guardarán siete minutos de silencio —uno por cada momento clave de aquel día: los dos aviones que chocaron contra las Torres, el derrumbe de estas, el ataque al Pentágono, el avión estrellado en Shanksville y un último minuto por los que fallecieron después a causa de las enfermedades relacionadas con el ataque—.
La polémica envuelve el evento. Primero por la notable ausencia de Trump en Nuevas York, se trata del primer presidente de los Estados Unidos que no acude a Nueva York y lo ha hecho en dos ocasiones. Por otro lado, una iniciativa impulsada por algunos familiares de las víctimas ha recogido 100.000 firmas para solicitar al demócrata Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad, que no acuda al acto por su apoyo público a los palestinos y sus críticas contra Israel. Las familias han argumentado que el aniversario se basa en el respeto a las víctimas y el rechazo a las ideologías que propiciaron aquel suceso.