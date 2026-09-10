"Era más fácil conseguir entradas para Oasis": la exposición del Tapiz de Bayeux arrasa en Londres

La taquilla del museo se vio desbordada durante la primera oleada de venta de entradas, y los aficionados a la historia están dispuestos a recorrer el mundo para ver este bordado de casi mil años de antigüedad.

Afortunadamente, Christene no tenía nada más importante que hacer aquel día de julio cuando se conectó a la página web del Museo Británico. Esta estadounidense, apasionada de la historia, se unió a una cola virtual que duró más de ocho horas. "Me conecté a la hora señalada y me encontré en el puesto 63.000 de la cola". Estaba no muy lejos del final de la cola, ya que el museo registró hasta 80 000 usuarios de Internet esperando impacientes tras sus pantallas en el momento de mayor tráfico del día. Sin embargo, el Museo Británico no es realmente lo que más le gusta a esta jubilada estadounidense, que vive en Carolina del Norte: "Me parece un lugar agobiante. Demasiada gente. Demasiado grande. Pero cuando vi que el Tapiz de Bayeux iba a estar expuesto allí, no lo dudé y organicé un viaje a Londres".

Christene no es, ni mucho menos, la única. Ya no quedan entradas disponibles desde el 10 de septiembre —fecha de inauguración de la gran exposición en Londres— hasta finales de diciembre.

"Nuestro objetivo es alcanzar una cifra cercana al millón de visitantes". Decir que Nicholas Cullinan, director del museo, se frota las manos de alegría en una entrevista concedida al periódico Le Monde es quedarse corto. No se trata en absoluto de abarrotar la Galería Sainsbury, de 70 metros de largo —que alberga el precioso artefacto medieval—, aunque eso signifique renunciar a batir el récord establecido por la exposición de Tutankamón en la década de 1970. A cada visitante con entrada se le asignará un intervalo de 40 minutos para examinar el tapiz de 68 metros de largo, tejido en el siglo XI para representar la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. El objetivo es garantizar "una visita fluida y agradable", asegura Nicholas Cullinan. El Museo del Tapiz de Bayeux atrajo apenas a poco más de un tercio del número récord de visitantes que se había fijado como objetivo el Museo Británico, que tiene esta preciosa reliquia en préstamo durante solo un año.

El éxito de taquilla de la nueva temporada Y da igual que la entrada cueste 33 libras (unos 38 euros), tres veces más que los precios que se cobran en Normandía. "Habría pagado hasta 50 libras si hubiera tenido que hacerlo", comenta con entusiasmo David, un londinense que pasó horas haciendo cola en línea para asegurarse su plaza, "un lunes por la mañana… bueno, seguro que habrá grupos escolares allí". Esta sensación de urgencia se debe al lugar especial que ocupa el tapiz en el corazón de los británicos. "Se lo inculcan a los escolares desde primaria", sonríe David Musgrove, director de History Extra, un medio de comunicación asociado a la BBC. “Es el elemento clave de nuestra narrativa nacional“ "Es el elemento clave de nuestra narrativa nacional. No me sorprende el entusiasmo generalizado. Entiendo que la gente quiera formar parte de este momento histórico", explica David Musgrove, director de History Extra, a franceinfo. "Vuelve a casa", como dice la canción. "Para muchos británicos, el tapiz vuelve a casa", coincide Mia Hansson, tan obsesionada con él que lleva décadas bordando su propia réplica. "Puedo entender por qué los londinenses y los británicos están absolutamente encantados, sobre todo porque el tapiz se expone de una forma completamente nueva". Extendido a lo largo, sobre una superficie ligeramente inclinada, y de forma más vertical, en forma de herradura, igual que en Bayeux. “El Museo Británico ha sido muy astuto“ No hay duda de que hay un poco de estrategia de marketing detrás de este revuelo por este viejo trozo de tela. "El Museo Británico ha sido muy astuto", suspira el historiador Neil Jeffares, quien se opone al préstamo del tapiz, ya que se corre el riesgo de dañar una pieza que ya se ha desgastado considerablemente a lo largo de los siglos. "Han promocionado la exposición como un éxito de taquilla, como si el tapiz fuera un objeto nunca antes visto. Aunque eso signifique convertir lo que debería haber sido un acontecimiento historiográfico en una cita social que no hay que perderse bajo ningún concepto —y que así sea, aunque el aspecto del bordado medieval pase a un segundo plano". Además de proyectar escenas del tapiz sobre los acantilados de Dover, el Museo Británico también contó con los servicios de Claudia Winkleman, la presentadora de Dancing with the Stars en Reino Unido, para crear un avance de la exposición en las redes sociales. Una estrategia que funcionó más allá de todas las expectativas. "Fue más fácil conseguir entradas para un concierto de reunión de Oasis", sonríe la novelista Kerry Barrett, a pesar de que, como miembro de los Amigos del Museo, tenía acceso prioritario a la taquilla. "No bromeo: me pasé veinticuatro horas pegada al ordenador para conseguir unas entradas, las conseguí casi de milagro". Pero ver cómo los caballeros sajones y normandos se enfrentan en la pantalla le produce el mismo efecto que los riffs de los hermanos Gallagher. "¡Estoy absolutamente encantada!".